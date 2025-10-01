Colores y dioses de la música que está por nacer

Hace tres años, “1915” editó “Fuera de lugar”, un disco que, atento a la estética del grupo, tenía el rojo como predominante. Hace algunos meses, el cuarteto presentó el sucesor, bautizado “Ceremonia” y que tocarán en vivo el viernes en San Luis. El color que eligieron para representarlo es el azul.

La cuestión cromática no es menor en el fantástico mundo de un grupo que bien podría responder a la pregunta de cuánto vale ser la banda nueva. Tampoco es que fueron decisiones libradas al azar, según le contó a El Diario de la República Cruz Hunkeler, el cantante de la banda: “En el disco anterior hablamos de estar por fuera de todo; y en este el concepto es el contrario, el de la celebración, la comunión, por eso también quisimos usar un color contrastante”.

La presentación del quinto disco de la banda bonaerense será el viernes en Comuna, a partir de las 21 en el primer show de la gira mundial de “1915”. Que sea el concierto inaugural de un viaje que terminará en diciembre y que incluye fechas en Barcelona, Mallorca, Madrid, Dublín y París es para Cruz una posibilidad para que "el público nos vea con toda la energía. Es un recital que venimos preparando hace meses”.

“Mostrar un disco nuevo es llevar las canciones que hicimos en este momento, es exhibir nuestra personalidad actual”, agregó Cruz, entusiasmado porque no conoce Europa y la gira le permitirá pasear por grandes ciudades.

El año pasado, la banda tachó en su lista de pendientes a San Luis, en un recital también realizado también en Comuna que “estuvo increíble, la gente nos trató excelente y tenemos un hermoso recuerdo”. “Que la gente –continuó el vocalista- en un lugar tan lejano conozcan nuestras canciones fue algo que no habíamos imaginado”.

Otros de los temas recurrentes de “Ceremonia” son las divinidades, aunque Hunkeler sostuvo que la idea nunca fue llevar las letras hacia una cuestión religiosa, aunque “sí está presente esa cosa mística, aunque de una manera más concreta, más humana, con más fuerza”.