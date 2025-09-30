Inseguridad: robaron indumentaria valuada en 3.500 dólares en un local del centro puntano

Para muchos, la inseguridad es una mera estadística, una "sensación". Pero en los hechos, los puntanos aseguran que la delincuencia no tiene freno. Constantemente se registran nuevos incidentes, donde los hurtos están al orden del día. Esta vez, irrumpieron contra un local del centro de San Luis y se llevaron mercadería valuada en 3.500 dólares.



"Me robaron ropa original de marcas como Lacoste, Nike, Puma, entre otras. Se llevaron remeras, chombas, gorras", relató Fernando, dueño del negocio, de acuerdo a lo que publicaron diferentes medios como Data San Luis y Radio Plus San Luis.



Aunque por el momento no hay un detalle preciso de cómo se desarrolló el golpe delictivo, el propietario comercial cree que puede haber ocurrido este lunes, jornada en la que se efectuó el feriado por el Día del Empleado de Comercio. En su caso personal no abrió, con lo cual piensa que se habría concretado en esas circunstancias. Lo cierto es que él llegó junto a su pareja en la mañana de este martes y el daño ya estaba consumado.



"Sacaron la bisagra donde está la reja y rompieron la puerta, a la altura donde está la cerradura. Así entraron fácilmente. Si bien hace 8 meses que estamos acá (General Paz, entre Pringles y Junín) hace 5 años que estamos en el rubro. Ojalá las autoridades hagan algo. Ya hicimos la denuncia", subrayó.



Habrá que ver qué ocurre con el caso. Hay una cámara de seguridad cerca, en diagonal al negocio. Ya hicieron las gestiones respectivas para acceder al material. Lo cierto es que así como le pasó a Fernando, muchas personas sufren en carne propia el drama de la inseguridad, que parece no tener solución. Los vecinos exigen medidas urgentes.