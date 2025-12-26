Vecinos del "Mirador del Cerro 3" denuncian "zona liberada" e "inacción policial"

Los vecinos están indignados con la inacción de las autoridades. En la foto, un móvil policial dejando escapar a un delincuente. Foto: gentileza.

Un video captó una secuencia que indignó a los vecinos del barrio Mirador del Cerro 3: un delincuente escapaba por la calle mientras un móvil policial lo seguía hasta cierto punto. En un momento dado, los efectivos encendieron las luces altas, iluminando el camino del malviviente y facilitando su escape por un descampado. "Parece mentira, pero lamentablemente es lo que registraron las cámaras. Los uniformados no hicieron nada por detenerlo", afirmaron los residentes, quienes denuncian que la zona está "liberada".



"Días atrás estaban siguiendo a un ladrón que conocemos todos, es habitual en la zona. Lo alumbraron para que corra por el campo y ningún policía se bajó del móvil para intentar el arresto. Tenemos un grupo de WhatsApp donde está el comisario, y el jefe policial alegó que el sujeto 'no era un ladrón', eludiendo su responsabilidad y defendiéndose de acusaciones que nadie le había hecho. Estamos hartos", lamentaron vecinos en diálogo con El Diario de la República.



La comunidad asegura que los hechos de inseguridad son constantes. Recordaron que, el fin de semana pasado, delincuentes armados circularon por el barrio amenazando de muerte a un vecino. En otro hecho gravísimo ocurrido hace cinco días, delincuentes ingresaron a una vivienda a las 11 de la mañana, golpearon a una de las hijas de los propietarios y le ocasionaron un trauma severo.



"Hay robos todos los días. No tenemos respuestas de las autoridades; se desentienden de la situación y no atienden los reclamos. Vivimos en una zona liberada donde apenas hacen una ronda de vez en cuando para justificar el servicio. La Policía les conoce la cara a los ladrones y no hace nada", repudiaron.



Finalmente, los vecinos señalaron un foco crítico de peligro: "Hemos pedido incontables veces al Municipio el desmonte de un terreno ubicado entre Mirador del Cerro 3 y Terranova. Es el lugar por donde entran y salen los delincuentes, pero nadie actúa. Estamos olvidados".

Hechos que no son aislados

La preocupación que tienen los vecinos de estas barriadas se extiende a otras barriadas de la ciudad capital. En los últimos días se viralizaron videos de delincuentes ingresando a viviendas del barrio Barrancas Coloradas, situado sobre la ruta 146.

A estos testimonios irrefutables de la pesadilla que viven los habitantes de estos núcleos habitacionales se suman fuertes versiones de un importante robo que fue perpetrado en una casa rural situada en las proximidades de la ermita dedicada a lo Difunta Correa.

Los comentarios coinciden en señalar que el blanco fue una vivienda de un importante comerciante dedicado al rubro de productos alimenticios.