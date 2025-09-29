"Si tu abuelo te lleva a un recital punk, nada puede estar mal"

Recién levantado y desayunado a las 12 del mediodía, Fernando Rossi, cantante de “Flema”, tiene la lucidez necesaria para realizar varias declaraciones interesantes en una entrevista con El Diario de la República. Una de ellas, que gracias al paso del tiempo, el público fue normalizando las cosas y ahora el punk ya no es un género mal visto como lo era hace 30 años.

Justamente en esa época, “Flema”, todavía con su díscolo líder Ricky Espinosa en vida, lanzaba su segundo disco de premonitorio nombre, “Nunca nos fuimos”. “Ahora todo el mundo festeja cosas como esas, los treinta años de un disco así que también entramos en esa”, dijo el cantante para explicar su nueva llegada a San Luis.

Será el viernes en el segundo turno de “Comuna”, después de la medianoche, con toda la fuerza de un género que suma muchos seguidores en la provincia. Rossi anunció que van a tocar el disco completo, el segundo del grupo, que tiene clásicos como “Si yo soy así” y “Más feliz que la mierda”, más una selección de temas de otros álbumes.

“Nunca nos fuimos” es, además, el nombre de la tercera canción del disco, una de las más largas del LP, con más de 3 minutos, toda una rareza en “Flema” que grababa tracks que promediaban los ochenta segundos. A treinta años de la edición, Rossi –autor de la canción junto a su hermano Santiago, fallecido hace 21 años- todavía se sorprende de que Ricky haya bautizado el disco con el nombre de un tema suyo.

“A veces los egos que hay en las bandas hace imposible que el líder ponga el nombre del disco con la canción de otro integrante, pero con Ricky esas cosas no pasaban”, recordó Fernando, quien aseguró que la próxima gira de “Flema” será con temas propios y la presentación de un nuevo disco.

Fanático de Racing, Rossi se enteró este año, tras el partido de ida con Velez por la Copa Libertadores, que Santiago “Maluma” Solari es de San Luis. “He ido a la provincia muchas veces a tocar tanto en la ciudad como en Villa Mercedes y Merlo. Tengo muchos amigos con lo que me junto a tomar un café cuando voy, pero nunca fui por otro motivo que no sea para tocar”, dijo.

El cambio de paradigma de los recitales punk es un tema del que Rossi sabe mucho por haber vivido la transformación en primera persona. “Las cosas ya no se dan como se daban en los 90. Ahora, hay gente que tiene más de 40 años que viene a vernos, eso antes no pasaba, pero es parte de la renovación”.

En conjunto con ese público, Fernando consideró que hay muchos jóvenes que también van a sus conciertos. “Se perdió la imagen terrible que daba el punk, antes la gente no iba a los shows por miedo, ahora sabe que no tiene nada que temer”, sostuvo.

Ese cambio de concepto suena a evolución. En ese punto, Rossi y el permanente recuerdo de Ricky también debaten sobre la modernidad. El cantante cree que su compañero, en caso de estar vivo, se hubiera adaptado a los tiempos de hoy, incluso con las redes sociales de por medio. Fernando aseguró que Espinosa “no hubiera caído en las discusiones y mantendría el bajo perfil”.

Fue el paso del tiempo el que consiguió, según el cantante, normalizar las cosas también en otros géneros, como el heavy metal. La reflexión sirvió también para recordar nuevamente a Santiago, quien a mediados de los 80 andaba por la calle vestido de metalero y fue levantado en varias ocasiones por la Policía.

“Eso es lo que se cambió con el tiempo–sostuvo Fernando-: si tu abuelo es el que te lleva ver un recital de punk es porque está todo bien, porque sabe que nada malo va a pasar”.