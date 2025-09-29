Otra victoria de “El Turbo” Bea que generó fuertes repercusiones

El villamercedino Fabricio “El Turbo” Bea que se ha convertido en ídolo en Córdoba, una condición que reafirmó este fin de semana al mantener su invicto y vencer por nocaut técnico a Sebastián “El Lobby” Castaña. El combate correspondiente a la categoría superligero tuvo lugar en Córdoba como parte de gran velada desarrollada en el estadio “Corazón de María” que reunió a 4 mil espectadores.

“El Turbo” sumó una nueva victoria en la antesala de la pelea central en la que el cordobés Eduardo Casal derrotó a Matías Herrera en el segundo round y abrazó el título Fedelatin de la AMB.

El triunfo de “El Turbo” Bea tuvo una gran repercusión porque volvió a demostrar que es una de las grandes figuras del boxeo nacional. El perfecto récord del pugilista despierta admiración en fanáticos y especialistas.

“Nadie es profeta en su tierra”

En las redes sociales también se destacó el nuevo triunfo del púgil que es pupilo de Lucas Villegas. Hubo numerosos mensajes de apoyo y de reconocimiento a este boxeador que en la vecina provincia cumple ese refrán que dice: “Nadie es profeta en su tierra”.

Debido a la falta de apoyo en la provincia, Bea está forjando su carrera en el boxeo en otras jurisdicciones. Por ese motivo, “El Turbo” el domingo le salió al cruce a un posteo que hizo el intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera realzando su victoria.

Expresó el boxeador: “Lo único triste de este deporte, es que mí ciudad y mi provincia no me apoyan”.

Agradecido con Dios, el boxeador dijo que puso en su camino a gente honesta que lo ayuda, pero en Córdoba. “Es una lástima que en San Luis me dieran la espalda cuando yo más lo necesitaba, se cansaron de mentirme y utilizarme”.