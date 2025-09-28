Sub 20: Argentina venció 3-1 a Cuba en Chile pese a jugar casi todo el partido con 10

La Selección argentina Sub 20 arrancó el Mundial de Chile con un triunfo tan trabajado como valioso. El equipo de Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en un partido que se le presentó cuesta arriba desde muy temprano, cuando se quedó con un hombre menos.

El inicio fue ideal: a los 4 minutos, Alejo Sarco abrió el marcador en dos tiempos tras un preciso buscapié de Maher Carrizo. Pero la alegría se empañó rápidamente cuando el árbitro expulsó de manera polémica al defensor Santiago Fernández, dejando a la “Albiceleste” en inferioridad numérica.

Lejos de retroceder, Argentina amplió la ventaja a los 41 minutos, nuevamente por intermedio de Sarco, que conectó de cabeza un centro perfecto del lateral Dylan Gorosito. Sin embargo, en la última jugada antes del descanso, el cubano Karel Pérez aprovechó una distracción en un córner y descontó para los caribeños.

En el complemento, la Selección se replegó con inteligencia, controló los avances de Cuba y esperó su momento. El golpe final llegó a los 90 minutos, cuando Ian Subiabre cazó un rebote en el área y definió con un potente derechazo al primer palo para sellar el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, Argentina comparte la cima del Grupo D con Italia, que más temprano había derrotado 1-0 a Australia. El próximo compromiso será este miércoles 1° de octubre a las 20 (hora argentina), nuevamente en suelo chileno, frente a los oceánicos.