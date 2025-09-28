  • Nuestras redes
Deportes

Con dos goles anulados, Independiente igualó ante Racing y sigue sin ganar en el Clausura

No se sacaron ventaja en el clásico de Avellaneda. Así el local hilvanó cinco juegos seguidos sin perder.

Por redacción
| Hace 1 hora

Independiente rescató un empate frente a Racing en el clásico disputado en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, pero continúa sin poder sumar de a tres en el Torneo Clausura.

 

El partido, que terminó en igualdad sin goles, tuvo como dato destacado los dos tantos anulados al “Rojo”, lo que alimentó la frustración de un equipo que acumula nueve fechas sin victorias y permanece en el fondo de la tabla con apenas 5 puntos y diferencia de gol de -4.

 

Racing, en cambio, vive un presente distinto: mientras aguarda su semifinal de Copa Libertadores, se mantiene expectante en el campeonato local, con 11 unidades en 10 partidos disputados.

 

El clásico tuvo a Nicolás Ramírez como árbitro y se jugó ante más de 50 mil personas en el Cilindro de Avellaneda.

 

