Quiere representar a San Luis en el Mundial de Powerlifting y necesita juntar $2.500.000

Las ilusiones de Ignacio Amaya, un joven deportista de 14 años, de San Francisco del Monte de Oro, dependen de la mirada solidaria de quienes quieran aportar su granito de arena. "Nacho" no solo levanta pesas, también levanta "esperanzas" y su deseo mayor es representar a San Luis en el Campeonato Mundial de Powerlifting GPC-WRPF, que se realizará del 22 al 27 de octubre en Camboriú, Brasil. Está todo listo para su despliegue, pero las promesas incumplidas del Gobierno nacional y provincial ponen en jaque su viaje.



David y Gisel, dueños de la Pizzería Argento, grabaron un video para pedir la colaboración de todos. "El Gobierno nacional y provincial se habían comprometido a subsidiar el viaje y no sabemos por qué han rechazado el subsidio. Nacho y su familia no tienen los recursos para respaldar el viaje. Necesitan $2.500.000. Buscamos que 2.500 personas puedan colaborar con solo $1.000 para juntar el dinero. Tenemos poco tiempo", remarcaron.

Ignacio, acompañado por su familia, construye una carrera impecable. Foto: gentileza.



Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo al alias nachoalmundial (a nombre de Gisela Beatríz Díaz).

Un joven comprometido



Nacho cursa sus estudios en el Centro Educativo Nº 19. Sus inicios fueron a modo de hobby, en el gimnasio Dynamic Gym, orientado por Jeremías Olguín y acompañado por Marcelo Amaya. Más adelante, después de participar y ganar un torneo clasificatorio en La Toma, arrancó una carrera ascendente que al día de hoy lo tiene entre los mejores del país.



En la actualidad, entrena en el gimnasio Movimiento de Vida, donde recibe el acompañamiento de Fabio Gómez, ex competidor y referente de la disciplina. También aprovecha rutinas diseñadas por especialistas que lo entrenan para el salto internacional.



El deportista sin dudas dejará a San Luis en lo más alto del levantamiento de pesas. Hay esperanzas en que la solidaridad de la gente sea el puente para un sueño impostergable.

