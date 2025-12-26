Gran cierre de año de Pelota Vasca: torneo interprovincial y exhibición de élite

La Federación de Pelota Vasca de San Luis organizó un encuentro imperdible. Se trata de un cierre de fin de año que viene a coronar un 2025 "muy positivo" para el deporte, donde referentes puntanos han dejado a la provincia en lo alto de las competencias nacionales. Gracias al acompañamiento de los jugadores y sus familias, trazaron la organización del torneo.



Según informó Guillermina Pellegrini, presidenta de la Federación, en diálogo con El Diario de la República, el torneo se disputa en GEPU y en las instalaciones del Trinquete Modelo. "Cuenta con 35 parejas de todas las categorías y nos visitan desde Mendoza y de Córdoba, con lo cual hay un movimiento importante de personas. Estamos muy contentos y le agradecemos a la gente de las provincias vecinas que han venido a visitarnos para celebrar este cierre de año", expresó.



Este viernes, desde las 20:30, se desplegó una exhibición de élite con la participación de jugadores de la talla de Alfredo "Puly" Villegas, Andrés Villegas y Nicolás Berruezo, referentes de nivel internacional.

"Puly" Villegas, mostrando su talento. Foto: Instagram "Puly" Villegas.



"La verdad que es un año positivo para nuestro deporte. El desarrollo se ve, cada vez hay más chicos y mujeres jugando. Ha sido un año difícil en todo el país; se hizo un gran esfuerzo para que jóvenes, chicos, damas y jugadores de primera categoría pudieran estar presentes en las distintas competencias", indicó Pellegrini.



En ese sentido, manifestó que gracias al corazón, la pasión y el trabajo en equipo de todos los que integran la gran familia de Pelota Vasca, se ha logrado un camino favorable este 2025. Destacó además el abordaje de las escuelas de iniciación, que son totalmente gratuitas. No dejó de remarcar la clave del "semillero", donde diferentes jugadores proyectan una carrera importante.



"Debe ser la primera vez en la historia de nuestro deporte que tenemos tantos niños y, especialmente, nuevas camadas que aspiran a ser jugadores federados, que vienen muy bien y con un buen desempeño en competencias. Se trata del desarrollo integral de la persona", concluyó.

