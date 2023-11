Argentina llegó a 15 medallas de oro con María García y Cynthia Pinto en pelota vasca

Argentina alcanzó hoy las 15 medallas doradas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con la coronación de la dupla María García-Cynthia Pinto en la modalidad trinquete femenino de la pelota vasca.

En el último día de competencia en la capital chilena, las argentinas vencieron por 2-0 (15-10, 15-10) a las mexicanas Dulce Figueroa-Laura Puente, y así revalidaron el título ganado hace cuatro años en Lima.

Además, Facundo Andreasen-Alfredo Villegas le ganaron al binomio azteca Arturo Rodríguez-Daniel García, también por 2-0, con parciales de 15-8 y 15-2.

La delegación argentina consiguió medalla de oro en once deportes del programa de Santiago 2023: atletismo (1), handball (1), básquetbol (1), canotaje (2), esgrima (1), esquí náutico (2), hockey sobre césped (2), pelota vasca (1), rugby 7s (1), tenis (1) y vela (2).

La pelota puede elevar la cifra dorada a 16 cuando la dupla masculina de trinquete dispute la final de la especialidad, también ante el equipo mexicano.

Los buenos resultados en la disciplina comenzaron este domingo más temprano con el equipo masculino de frontenis, que se alzó con la medalla de bronce luego de imponerse a Chile 2-0 en el partido por el tercer puesto.

Horacio Cardozo y Emiliano García Escaris le ganaron a Julián González Salas y Jesús García Toro, lo que significó la cuarta presea "albiceleste" en ese deporte antes del oro en trinquete femenino.

Las tres medallas argentinas anteriores en pelota vasca se habían logrado en pruebas individuales con Federico Fernández (paleta de goma), Sabrina Andrade (paleta de goma) y Micaela Cortez (frontball).

Torres es la última medalla de oro de los Panamericanos de Santiago de Chile.

José Torres se adjudicó este domingo el primer puesto en la división Freestyle del ciclismo BMX y logró la última medalla de oro de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

El biker nacido en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), de 28 años y criado en la provincia de Córdoba, concretó 86 puntos en su primera rutina y se llevó la prueba. De este modo, el argentino por adopción mejoró la plata que había alcanzado cuatro años atrás en Lima 2019.

"Estoy superemocionado, la verdad es que no lo esperaba. Está mal que lo diga, tal vez, pero no me imaginaba consiguiendo una medalla, me conformaba con entrar a la final", admitió el ganador.

"Cierto sacrificio, de a poco uno va entendiendo, entrega cierta recompensa", completó el deportista en declaraciones a la Agencia Córdoba Deportes.

"Maligno" Torres, quien también había ganado una presea dorada en los últimos Juegos X-Games realizados en Los Ángeles, Estados Unidos, en julio pasado, aventajó por apenas 33 centésimas al local José Manuel Cedano (85,67), que conquistó la medalla de plata.

En tanto, el tercer puesto en la clasificación y último escalón del podio fue para el brasilero Gustavo Batista de Oliveira, con 83,67 unidades.

En la división femenina, por su lado, se impuso la estadounidense Hannah Roberts, con un registro de 81,67 puntos, escoltada por la chilena Macarena Pérez (72,33), mientras la venezolana Katherine Díaz finalizó tercera (69,00).

De este modo, Argentina concluyó en la séptima colocación en el medallero, con el siguiente desglose: 17 preseas de oro, 25 de plata y 33 de bronce.

La primera colocación quedó para los Estados Unidos, con 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce, seguido por Brasil, con 66, 73 y 66, respectivamente.

Télam/ALG.