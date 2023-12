"Puly" Villegas merece ganar el Olimpia; ¿se lo darán?

El pelotari puntano Alfredo “Puly” Villegas, uno de los Destacados 2023 de El Diario de la República por su perseverancia, fue nominado para los Premios Olimpia 2023 y la distinción llega como un mimo ante semejante temporada, coronada con el

bicampeonato en el Panamericano de Chile, tras ganar la medalla de oro junto Facundo Andreasen.

Justamente Villegas y Andreasen competirán por la estatuilla en una cuaterna que integran con María García Calderón y Cynthia Pinto. La entrega de los Olimpia será el próximo martes 19 en la Usina del Arte, en Buenos Aires.

"Es la octava vez que recibo la nominación y gané dos veces, una en 2015 y la otra en 2021. Siento que este es uno de mis mejores años, pero nunca se sabe, voy tranquilo y disfrutando de estar", dice Alfredo en diálogo con El Diario.

"Puly", que debió haber ganado al menos otros dos Olimpia de plata, no se vuelve loco con levantar su tercera estatuilla: "Me veo bien, pero los otros chicos jugaron algunos torneos nacionales en los que yo decidí no estar, y en cambio fui a más competencias internacionales, para priorizar el nivel y la exigencia. No sé cuál será la valoración que tomen en la votación".

"Puly" fue destacado por El Diario otra vez durante este 2023.

Alfredo, con 32 años y una pila de experiencia, reconoce que "antes, en años en los que veía claramente la posibilidad de ganar y el premio no llegaba, me ponía mal. Pero eso no está en mis manos, y si no llega, no pasa nada. Lo que depende de mí es intentar ganar los mejores torneos del año, que fue lo que hice".

El pelotari también fue invitado al festejo por los 100 años del Comité Olímpico Argentino, que será este viernes, sin embargo, no podrá asistir, ya que competirá en un torneo en Saliqueló, Buenos Aires.

"Este es uno de mis mejores años", reitera y analiza: "Gané el Torneo del Jamón, en España, que es uno de los campeonatos que pocos argentinos lograron. Lo que jugué afuera lo gané. Y de 6 torneos, festejé 5 a nivel nacional".

Esta nueva edición de la gran fiesta del deporte argentino entregará estatuillas en 46 disciplinas y el mejor del año se llevará el Olimpia de oro.

Habrá por segunda vez una entrega del Olimpia de Brillantes, que el año pasado distinguió a Gabriela Sabatini, y este año será para Santos Benigno Laciar, el boxeador cordobés que es el único deportista que logró el Olimpia de oro en tres ediciones consecutivas: 1982, 1983 y 1984.

También será reconocida la tenista Norma Baylon, la primera mujer en ganar un Olimpia de oro.

