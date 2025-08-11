El clásico Aniversario tuvo un clarísimo ganador

Una nueva y emotiva jornada épica se vivió el domingo en el hipódromo Arenas de La Punta con la disputa del clásico Aniversario que entregó 10 millones de pesos en premios. La carrera central de la jornada no tuvo equidad y quedó en poder de Tapit Bomb que aventajó por ocho cuerpos al perseguidor.

Pese a la distancia, la carrera fue pura emoción y tras la llegada del caballo ganador, montado por Eduardo Ruarte, arribaron al disco El Mau y Río franco. La competencia central contó con 13 animales y antecedió al clásico “Estrellas cuyanas”, que fue ganado por “Copy sound” en un recorrido más parejo, ya que el primero aventajó por menos de dos cuerpo al segundo, “Sirgo”.

Antes de las dos carreras finales, la jornada hípica en el hipódromo punteño contó con cinco disputas en donde la emoción y la velocidad estuvieron sobre la pista.