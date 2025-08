Docentes cuestionan a Poggi: “Nos ningunea y desacredita nuestro reclamo”

Florencia Meineri, docente autoconvocada, salió al cruce de las declaraciones del gobernador Claudio Poggi sobre la masiva marcha que docentes y estatales protagonizaron el pasado 31 de julio. El mandatario había asegurado que el reclamo era legítimo, pero que estaba “lleno de política y gremialistas” y que había “más pancartas que gente”.

“Ya veníamos indignados con todo este panorama y esto fue echarle más leña al fuego. Los comentarios del gobernador desacreditan y ningunean nuestro reclamo”, afirmó Meineri en declaraciones públicas.

La docente consideró que las expresiones del mandatario constituyen una “forma de provocación” y que minimizan una movilización que fue “totalmente pacífica y legítima”. “¿Quién llevaba las pancartas entonces? ¿Fantasmas? ¿Inteligencia artificial? Me parece una burla”, dijo, con ironía.

Meineri también se refirió al reciente aumento del 6% otorgado por el Gobierno provincial, calificándolo de insuficiente. “En mi caso personal, ese 6% no lo vi. Fueron 40 mil pesos que no alcanzan ni para una compra de supermercado. Así, no se puede hablar de mejora salarial”, expresó.

Por último, sostuvo que el plan de lucha continúa. “Esto es solo un paso. Seguimos reclamando por nuestros derechos”, cerró.