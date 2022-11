Alfredo "Puly" Villegas: "Me desborda la felicidad de poder jugar el Mundial 2026 acá"

“Se me pone la piel de gallina, es algo único, el sueño de cualquier deportista", le dijo el pelotari a El Diario, al tiempo que recordó sus inicios, sus sueños y su amor por este deporte. Agradeció a la Provincia por el apoyo, a su equipo, su familia y sobre todo a su padre: "Le tenemos un respeto y un cariño enormes, primero como padre y luego como entrenador".

Alfredo "Puly" Villegas viene de poner la Bandera de San Luis en lo más alto, al quedarse con el XIX Mundial Absoluto en la modalidad goma trinquete, junto a Facundo Andreasen, en octubre en Biarritz. "Muy contento, feliz de estar nuevamente en la provincia, de ser otra vez campeón del mundo, de defender los colores de mi país y provincia de la mejor forma. Me llena de orgullo y de felicidad, y lo comparto con toda la gente que me acompaña, con todo mi equipo que no figura casi nunca, pero es un pilar fundamental para que llegue de la mejor forma a todas las competencias", señaló.

Fue en Francia que la Federación Internacional de Pelota Vasca eligió las sedes para los mundiales de 2026 y 2030. Por unanimidad, las autoridades eligieron a la provincia de San Luis para organizar el Mundial 2026, mientras que Bilbao fue elegida como sede para 2030. "Mejor, imposible. Realmente lo estoy disfrutando junto a toda la gente que me acompaña. Me desborda la felicidad de poder jugar el Mundial 2026 acá, se me pone la piel de gallina, es algo único, el sueño de cualquier deportista y además vengo de ganar el Mundial. Soy un agradecido, agradecido al Gobernador y a la secretaria de Deportes. Trabajaron muchísimo para que todo esto sea posible", indicó.

Me gustan las cosas difíciles y cada vez quiero hacer más grande el apellido Villegas en el mundo de la pelota

El "Puly" hizo un balance superpositivo de su carrera deportiva, donde afirma que si bien le gusta ganar todo, le ha tocado perder campeonatos importantes, pero "el deporte es así, se gana y se pierde. No obstante, busco representarlo de la mejor forma". Elige tres podios este año: "El número uno es que somos sede para 2026; ese es un oro para mí. Después, el Mundial Absoluto y, tercero, el Torneo del Jamón en Pamplona, España, que llegué como uno más y pensaban que iba a quedar pronto afuera, en una disciplina que acá no se practica, y llegué hasta la final. Me faltó muy poquito, perdí por uno y dos puntos, así que tiene un valor grande para mí".

Se define como un hombre a quien le gustan los retos importantes y grandes, incluso muchas veces le plantea ideas a su equipo y le parece cosas de locos, "pero sabe que soy así, me gustan las cosas difíciles y cada vez quiero hacer más grande el apellido Villegas en el mundo de la pelota, porque jugar distintas disciplinas, poder ganar, estar ahí, pelearles a los mejores del mundo, ir a Europa, ser reconocido, todo eso me hace muy feliz, al igual que a mi equipo y familia, por eso siempre pienso en seguir creciendo y enfrentar las competencias de la mejor forma". Sus hermanos, su sobrino Andrés y sus hijos continuarán la historia, pero también reconoce que "hay muchas escuelas de paleta, hay muchísimos niños y niñas que lo están practicando, y estoy seguro que el día de mañana habrá grandes campeones que no van a ser Villegas".

La pelota paleta es mi vida, yo me levanto y me acuesto pensando en ella; estoy todo el tiempo entrenando

El pelotari identifica el gran crecimiento del deporte en la provincia y todo el trabajo que se hace durante el año para que esto sea posible, ya sea ganando títulos o ayudando a todos los chicos y chicas que lo practican, siendo conscientes "de que se viene un 2026 que será una locura. Tendremos más de 37 países que competirán en 15 disciplinas distintas, sabemos de la infraestructura que se ejecutará, entonces te das cuenta que esto es muy grande. A veces el mundo pelotari no toma dimensión todavía de lo que significa, pero están sorprendidos de lo que sucederá en San Luis", añadió.

Al recordar sus inicios, se situó en sus 6 años y describió que lo eligió al ver a sus hermanos ser campeones del mundo en el 98: "Era chico y dije ‘quiero ser como ellos, quiero ser campeón mundial’, y no paré, siempre soñé en grande, tuve la suerte de tener un gran entrenador, que es mi padre, se desvivió por nosotros y hasta el día de hoy lo hace, para que podamos ser los jugadores que somos".

Alfredo viene de consagrarse campeón mundial junto al seleccionado nacional en Biarritz, Francia, en la modalidad goma trinquete.

La emoción cobra protagonismo cuando el "Puly" habla de su padre: "Él es el número uno para nosotros y no es porque sea nuestro padre, hemos tenido grandes entrenadores que nos han ayudado muchísimo, pero con él empezó todo y su palabra tiene mucho valor en la familia, todo lo que nos enseñó y nos dijo que iba a pasar, pasó. Sabemos que sabe, le tenemos un respeto y un cariño enormes, primero como padre y luego como entrenador, y jamás nos pidió nada a cambio".

En el final de la entrevista, el deportista declara: "La pelota paleta es mi vida, yo me levanto y me acuesto pensando en ella. Estoy todo el tiempo entrenando, es un amor muy grande que tengo y siento que los dos somos uno. El apoyo de la familia es fundamental, de otra forma no sería posible. Tengo un gran equipo, mis hijos y mi señora me acompañan y comprenden, saben que esto es mi vida, mi trabajo y que el deporte no dura para siempre, por eso lo aprovecho y disfruto al máximo. Dentro de unos años se termina y estaré mucho tiempo con ellos. Extraño mucho a mis hermanos, mi madre y mis amigos, paso bastante tiempo fuera de la provincia, pero hago lo que me gusta, lo que amo, y lo haré hasta que pueda".

Redacción / NTV