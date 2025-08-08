  • Nuestras redes
SAN LUIS - Viernes 08 de Agosto de 2025

Los sorprendieron robando en un supermercado

Fue en el Changomás de San Luis. Por las cámaras de seguridad observaron a una pareja ocultando artículos entre sus vestimentas. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El sistema de seguridad del supermercado Changomás en la ciudad capital, detectó y evitó que este viernes una pareja sustrajera diversos artículos como artículos de higiene, alimentos y chocolates.

 

Ante esta irregularidad, los responsables de la custodia del híper avisaron a la Policía. Precisamente, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron cargo de la detención de dos jóvenes de 21 y 23 años, que fueron trasladados a la Comisaría 2°.

 

El encargado les detalló a los uniformados que, a través de las cámaras de vigilancia, había observado a una pareja ocultando distintos elementos del supermercado.

 

Durante el procedimiento, varios productos fueron encontrados en la cartera de la joven y, otros, entre las prendas de vestir del muchacho.

 

