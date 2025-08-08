Los sorprendieron robando en un supermercado
Fue en el Changomás de San Luis. Por las cámaras de seguridad observaron a una pareja ocultando artículos entre sus vestimentas.
El sistema de seguridad del supermercado Changomás en la ciudad capital, detectó y evitó que este viernes una pareja sustrajera diversos artículos como artículos de higiene, alimentos y chocolates.
Ante esta irregularidad, los responsables de la custodia del híper avisaron a la Policía. Precisamente, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron cargo de la detención de dos jóvenes de 21 y 23 años, que fueron trasladados a la Comisaría 2°.
El encargado les detalló a los uniformados que, a través de las cámaras de vigilancia, había observado a una pareja ocultando distintos elementos del supermercado.
Durante el procedimiento, varios productos fueron encontrados en la cartera de la joven y, otros, entre las prendas de vestir del muchacho.
Más Noticias