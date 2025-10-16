Una verdulería perdió el invicto de seguridad

Por los techos de las propiedades vecinas, delincuentes lograron entrar a la parte trasera de una verdulería situada en Avenida España, entre Rivadavia y Chile, de la ciudad de San Luis. Tras forzar una reja, entraron al local y se llevaron verduras, mercaderías, bebidas y lo más costoso, tres balanzas.

El robo fue cometido este jueves a la madrugada en el comercio que está a poca distancia de la vieja terminal de ómnibus.

Su propietaria, Ester, además de lamentar los daños y la sustracción de las balanzas, dijo que estaba sorprendida porque es la primera vez que le toca vivir en una situación de este tipo en los 13 años que lleva trabajando en esa propiedad.

“Nunca nos pasó, han robado en otros negocios cercanos, pero esta es nuestra primera vez y esperamos que no vuelva a suceder. Le recomiendo a la gente que se cuide y solicito que se vea la forma de parar esto”, expresó en declaraciones a la prensa.

Según detalló, los malvivientes se llevaron botellas de aceites, mayonesas, huevos, verduras y frutas, e incluso se tomar el trabajo de vaciar la heladera donde guardaba latas de cerveza.