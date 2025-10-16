La perseverancia de Tauro, los proyectos de Virgo y Escorpio feliz

ARIES: Días de mucha utilidad en lo económico y profesional. En el plano sentimental, sentirá que delegar no es tan malo como creía, anímese. En el amor, estarán más atentos a su pareja. En la salud, muy bien. En el juego: 3, 5 y 7.

TAURO: La perseverancia en cada proyecto será la clave de sus éxitos, no se confíe, trabaje arduamente. En el plano sentimental, ordene sus ideas para que su familia pueda entenderle correctamente. En el amor, apasionados. En la salud, excelente. En el juego: 0, 5 y 9.

GÉMINIS: No hay nada de malo en soñar, pero no se quede en ello, concrete porque usted es capaz de mucho. En el plano sentimental, no se cierre a la ayuda que le ofrecen, se aprende mucho de otros. En el amor, muy susceptibles. En la salud, bien. En el juego: 1, 3 y 5.

CÁNCER: Oportunidad de incurrir en nuevos proyectos que ampliarán sus planes de manera positiva. En el plano sentimental, la oposición armoniosa de varios planetas favorecerá movimientos rápidos de dinero. En el amor, existirán nuevas posibilidades. En la salud, bien. En el juego: 589.

LEO: Todas y cada una de las responsabilidades serán afrontadas con su única capacidad de éxito. En el plano sentimental, quienes lo rodean están dispuestos a acompañarlos en sus expectativas. En el amor, muy profundos en su intimidad. En la salud, bien. En el juego: 1, 5 y 6.

VIRGO: Nuevos proyectos llegan a su vida y eso los motiva muchísimo. ¡Los felicito! En el plano sentimental, su gran sostén es la familia y los amigos, no deje de amarlos. En el amor, creativos. En la salud, mejor. En el juego: 1, 6 y 8.

LIBRA: El planeta Urano estará anunciando cambios significativos en todos los aspectos de su diario vivir. Compromisos y obligaciones que tendrán que ordenar para su mejor cumplimiento. En finanzas, mantengan una línea objetiva para lograr éxito. En el plano sentimental, escuchen a su corazón y disfruten del amor. En el amor, brindan amor y ternura. En la salud, bien. En el juego: 2, 3 y 7.

ESCORPIO: Felices realizaciones en sus planes personales, sintiéndose optimistas para asumir nuevas responsabilidades. De ustedes dependerá la armonía hogareña. Disfruten de la compañía de buenos amigos. Soluciones acertadas a sus problemas de dinero. En el plano sentimental, cambios felices e inesperados en su vida afectiva. En el amor, un llamado y una invitación. En la salud, bien. En el juego: 1, 7 y 9.

SAGITARIO: Las buenas influencias de su regente Júpiter les ayudará en el logro de importantes posiciones. El hogar cobra mayor importancia. En cuanto a finanzas, actúen con cautela y eviten gastos superfluos. En el plano sentimental, en el amor actúen sin apasionamientos. En el amor, felices encuentros. En la salud, bien. En el juego: 0, 1 y 8.

CAPRICORNIO: Todo irá funcionando armoniosamente para la buena concreción de sus proyectos. Se agilizan trámites donde la colaboración de terceros será oportuna. Una noticia agradable, un amigo el portador. En el plano sentimental, disfruten plenamente del amor. En el amor, relaciones felices. En la salud, bien. En el juego: 1, 6 y 7.

ACUARIO: Etapa positiva, todo marchará al ritmo impuesto por ustedes logrando mejoras económicas a corto plazo. Por la buena colaboración de las personas que les rodean, superan situaciones molestas y trabas que se venían presentando. En el plano sentimental, una salida ocasional lo hace feliz. En el amor, una cuota extra de ternura. En la salud, bien. En el juego: 2, 4 y 7.

PISCIS: Con sentido práctico sabrán superar los inconvenientes que se venían presentando en su vida privada. Logran saldar algunas deudas que les preocupan. Mayor comprensión en el grupo familiar. Un compás de espera en la solución de trámites y papeles legales. En el plano sentimental, resuelven solos los conflictos del corazón. En el amor, carisma personal. En la salud, bien. En el juego: 4, 5 y 8.