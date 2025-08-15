Buscan a dos menores por el asesinato de una mujer: la mataron delante de su hijo

Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y por el hecho ya hay un joven detenido, mientras que otros dos delincuentes menores se encuentran prófugos.

El conmocionante hecho se produjo este jueves por la tarde-noche cuando Rita Mabel Suárez estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio decidieron estacionar el rodado a la espera de que su otra hija salga de una clase y allí tres delincuentes los abordaron a intentaron robarles.

Sin embargo, uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego, hubo un forcejeo donde el ladrón le disparó en el hombro izquierdo a la mujer, por lo que luego se dieron a la fuga.

La víctima, de 47 años, fue trasladada a la clínica Cruz Celeste donde tras maniobras, confirmaron que falleció.

Luego de la denuncia, se dio inicio a la investigación, la cual permitió dar a conocer los movimientos que realizaron los jóvenes tras cometer el crimen de Suárez.

Como resultado del relevamiento de cámaras privadas y municipales, se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el crimen, donde uno compró un agua mineral la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años.

El menor tenía domicilio en Rafael Castillo por lo que se procedió a la realización de un allanamiento de urgencia, el cual dio resultado negativo. Luego se estableció que los tres ladrones, luego de salir del supermercado, se tomaron un remis en una agencia cercana, por lo que las autoridades se entrevistaron con el chofer del auto Fiat Siena, quien confirmó que trasladó a los acusados hasta la calle Beazley al 1284, en Rafael Castillo.

El conductor destacó que uno de los jóvenes abonó el viaje con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, de quien tras obtener imagen de RENAPER, el sujeto lo reconoció como uno de los que estaban a bordo del auto.

Al identificarlo como uno de los autores del robo y crimen, se llevó a cabo un procedimiento en su domicilio, lugar donde se logró su inmediata captura. Se informó que al momento de su detención tenía puesta la misma vestimenta que utilizó durante el hecho delictivo.

Por otra parte, en dicha diligencia se logró identificar al tercer involucrado, pero se preserva su identidad al tratarse de un menor. Pese a que se allanó su domicilio, continúa prófugo.

“Era como una película de guerra”

Una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada en Villa Luzuriaga, manifestó que junto a todos los vecinos "vivieron una catarata de emociones" y señaló: "Era como una película de guerra".

En diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia, Silvia afirmó que concurrió a la vivienda de su madre de 80 años, quien la llamó y le dijo que "había una señora herida" en la calle: "Salí de mi casa, hice 20 metros y vi a los vecinos que trataban de ayudar".

"Vivimos una catarata de emociones, yo llevé una manta para cubrir a mi mamá, otro hombre vino con su camioneta para trasladar a Rita a la clínica y otra chica hizo trató de contener al chico que quedó huérfano", expresó la mujer, y calificó a la situación de "dura" porque el padre de los niños les comunicó a sus hijos que "su madre no estaba más".

Triste y dolida, Silvia expresó que a medida que llegaban los familiares de la víctima "todo parecía una película de guerra": "No pude dormir en toda la noche, no me puedo sacar la imagen de la cabeza".

En este sentido, resaltó que los seres queridos de Rita "perdieron a una esposa, una madre, una hermana y una maestra", al tiempo que pidió los asesinos se entreguen a la Justicia.