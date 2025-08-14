  • Nuestras redes
Jueves 14 de Agosto de 2025

Policiales

Roban una moto en Villa Mercedes y piden ayuda para encontrarla

Una joven del barrio La Ribera sufrió el robo de su moto este martes a la madrugada. La víctima pide colaboración para dar con el vehículo, su único medio de transporte.

Por redacción
| Hace 2 horas

Una moto marca Siam, modelo QU110 de color negro, fue robada este martes a las 4:30 de un domicilio ubicado en el barrio La Ribera, en la zona cercana al supermercado Europa, manzana 7160.

 

La dueña, una joven vecina, realizó la denuncia a las 6:30, momento en que se percató del robo de su motocicleta. Hasta el momento no se registran avances en la investigación.

 

Debido a que la moto es su único medio de transporte, solicita a la comunidad que ayude difundiendo la imagen para facilitar su recuperación.

 

Quienes tengan información pueden comunicarse al 2657 523188.

 

