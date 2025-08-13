"Todos por Jesús Marino": el evento solidario que moviliza a San Francisco

Un evento imperdible, a un precio muy accesible, tiene el objetivo de darle una sonrisa y aliento a Jesús. Foto: gentileza.

Jesús Marino, de 24 años, es un joven de San Francisco del Monte de Oro que pelea una dura batalla contra el cáncer. Actualmente atraviesa un fuerte tratamiento y necesita de la ayuda de todos para poder enfrentar su lucha. En ese sentido, toda una comunidad se ha unido para organizar un importante evento cultural, que pretende juntar fondos. La convocatoria es en "House Disco", el 16 de agosto a las 21. La entrada tiene un valor de $5 mil.

El flayer del evento. Foto: gentileza.

Una dura pelea



De acuerdo a lo que informó la organizadora de la convocatoria, Jennifer Pérez Corvalán, Jesús es un vecino muy querido por la comunidad. Es hijo de Luis Marino (ya fallecido) y Ramona Leyes, conocida por todos como "Ñata". En el último tiempo, Jesús concretó un estudio médico en el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo" (cuyo resultado esperó por un largo lapso de tiempo); lo operaron en los testículos. Mientras tanto, su mamá, con escasos recursos, tomando incansables colectivos, viajaba constantemente hasta San Luis en busca de novedades sobre el estudio.



Luego de la operación, el joven se fue a Córdoba a concretar tareas laborales. Y con el pasar de los días, lo peor se manifestó. "Estaba conversando con Ñata y me contaba que se quejaba por los dolores que tenía en su columna. Decíamos que tal vez había hecho un mal esfuerzo, o que se trataba del frío. Resulta que lo tuvieron que traer quienes eran sus jefes, no podía caminar. Ingresó al Hospital de San Francisco, le dieron calmantes, lo tuvieron una semana diciéndole que no había cama en San Luis. A todo esto, no tenían el resultado de la biopsia. Todo era calmantes y más calmantes", detalló con notable compromiso ante la circunstancia.

En el show también habrá sorteos. Foto: gentileza.



Ya con un cuadro complejo, lo derivaron a la capital puntana, donde recibió suministro de morfina. Finalmente salió el resultado del estudio y arrojó que lo que le habían extirpado era un tumor maligno, que lamentablemente se expandió y afectó a dos vértebras. Actualmente no camina, está en silla de ruedas.



Luego de una derivación al Centro Oncológico Integral, recibió un tratamiento de quimioterapia, que tiene que efectuar cada 21 días aproximadamente. Se trata de "quimios muy intensas". Hoy por hoy, el sostén de Jesús es su mamá, y todo se está haciendo cuesta arriba. La mujer también se encarga de la crianza de nietos, la economía no ayuda y las cosas se complican de sobremanera. Pero no están solos, hay toda una comunidad dispuesta a ayudar.



"Muchas veces es fácil decir 'pobre chico' y no hacer nada. Entonces se me ocurrió ver la posibilidad de hacer algo. Pensé en el evento solidario. Roberto, que trabaja en el Centro Cultural, me dijo: 'Estoy al lado tuyo y hacemos todo lo que se te ocurra'", contó Pérez Corvalán.



Es así que recurrieron a amigos, conocidos, gente del arte, de la música, de la danza, del sonido, y fueron organizando un gran evento que ya está a días de materializarse con un objetivo lleno de amor: Todos por Jesús. Se trata de ayudar y disfrutar de un show imperdible.

El evento



El 16 de agosto, desde las 21, en "House Disco", múltiples artistas dirán presente en una noche llena de música.



Entre los referentes que actuarán están Julio Salazar, Polaco Tarasconi, DJ Matías Magallan, Julio Camargo, Martín Viñals, Dúo Elizondo-Moreira, Guille López, Matías Aquino y Lule Oke, Amparo Sosa Ibarra, Luis Duran, Henry Rosales-José Guevara, La Cuerda, Luna Muluc, Ballet Estirpe Gaucha, el Zurdo y los Derechos y Nacho Blanco.



También destacaron la colaboración de Maxdream, Alberto Olguín (Regionales Monte de Oro), entre otros referentes que han contribuido con diferentes aportes para el show. Habrá importantes sorteos. Marita Uvilla, por ejemplo, donó un bellísimo cuadro titulado "Amor" para el sorteo. Ayres de Cuarzo también hizo su aporte, y así tantos otros que se sumaron con el fin de ayudar a Jesús.



Tan solo Jesús sabe lo duro que es transitar su batalla, pero seguramente el cariño y la solidaridad de tanta gente (conocida y desconocida) será clave para darle fuerzas y ayudarlo en un momento crucial. Sin dudas, el show será un éxito y sumará un importante granito de arena para el joven.