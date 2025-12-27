Una juntada motoquera que fue “una pesadilla”

En la madrugada de este sábado se llevó a cabo en el “gran San Luis” una actividad llamada “pisteada de fin de año” que fue protagonizada por una cantidad impresionante de motoqueros.

La juntada fue en Potrero de los Funes y de ahí iniciaron el raid por la ciudad capital y Juana Koslay.

El avance de la caravana pasó de ser a espectacular a molesta, porque el insoportable ruido que generaron les cortó el sueño a miles de familias.

En los diversos comentarios que se escucharon en la mañana sabatina se coincide que no está mal que los chicos se junten y se diviertan sanamente. Pero lo que ocurrió anoche “fue una pesadilla” porque los escapes libres que utilizan generaron una contaminación acústica y les cortaron el descanso a muchas personas”.

En mensajes a medios radiales cuestionaron a la Policía y a las intendencias por la falta de control.