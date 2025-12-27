  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

30°SAN LUIS - Sabado 27 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

30°SAN LUIS - Sabado 27 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Descanso interrumpido

Una juntada motoquera que fue “una pesadilla”

La caravana de motos, con el ensordecedor ruido de sus escapes, le cortó el descanso a miles de familias del "gran San Luis". 

Por redacción
| Hace 6 horas

En la madrugada de este sábado se llevó a cabo en el “gran San Luis” una actividad llamada “pisteada de fin de año” que fue protagonizada por una cantidad impresionante de motoqueros.

 

La juntada fue en Potrero de los Funes y de ahí iniciaron el raid por la ciudad capital y Juana Koslay.

 

El avance de la caravana pasó de ser a espectacular a molesta, porque el insoportable ruido que generaron les cortó el sueño a miles de familias.

 

En los diversos comentarios que se escucharon en la mañana sabatina se coincide que no está mal que los chicos se junten y se diviertan sanamente. Pero lo que ocurrió anoche “fue una pesadilla” porque los escapes libres que utilizan generaron una contaminación acústica y les cortaron el descanso a muchas personas”.

 

En mensajes a medios radiales cuestionaron a la Policía y a las intendencias por la falta de control.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo