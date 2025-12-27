Una familia sufrió lesiones tras el vuelco de un auto en la Autopista Saladillo

Una familia resultó lesionada tras el vuelco de un vehículo ocurrido en la noche del jueves 25 de diciembre sobre la Autopista Saladillo.

Según informó la Comisaría Distrito 16° de La Toma, el accidente se produjo alrededor de las 22:30, a la altura del kilómetro 57. Un hombre de 45 años conducía un Peugeot 2008 en sentido noreste-suroeste, acompañado por su esposa de 53 años y su hijo de 18.

Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del automóvil, que despistó y dio varios tumbos, quedando detenido a unos 10 metros de la calzada, entre la maleza.

Como consecuencia del siniestro, los tres ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del sistema público de salud provincial. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.