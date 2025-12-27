Tres heridos al volcar una camioneta

Tres hombres heridos fue el saldo de un vuelco que este sábado aconteció en la Avenida "José Santos Ortiz" de la ciudad de San Luis. Entre los lesionados está el conductor que quedó en una situación comprometida ante la Policía y la Justicia ya que el alcotest le dio positivo.

El otro ocupante de la VW Saveiro es una mujer que resultó ilesa.

La División Accidentología Vial San Luis -dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial- informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 4:45 a la altura del kilómetro 782, en la ciudad capital.

El vehículo era conducido por un hombre de 49 años. Estaba acompañado por una mujer de 46 años y dos hombres de 30 años.

Por razones que se tratan de establecer perdió el control del vehículo (se desplazaba en sentido este a oeste) y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica con sus cuatros ruedas hacia arriba.

A raíz del siniestro vial, los tres hombres resultaron lesionados, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal de salud del Sempro.

Posteriormente, los tres lesionados fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención médica más compleja. La mujer, en tanto, no sufrió heridas tras el vuelco.

"Cabe señalar que se le realizó el alcotest al conductor de la camioneta (el hombre de 49 años), y el mismo arrojó resultado positivo de 0,78 g/l de alcohol en sangre. En el lugar también trabajó personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes realizaron las tareas pertinentes de prevención", informó la Policía.