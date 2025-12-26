Seguirá preso un hombre de 72 años que tenía 164 mil archivos ilegales de menores

En una notebook, un disco rígido y un pendrive le descubrieron miles de imágenes de menores de 13 años.

Los investigadores detectaron el 26 de agosto pasado que desde enero a abril de 2025 se registró la descarga y compartición de más de 2.500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa.

La fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, recordó que “la investigación se inició a partir de un reporte del 9 de junio de 2025 que detectó actividad ilícita asociada a una dirección IP perteneciente a este hombre.

Con el avance de la investigación, el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial emitió un informe pericial final, elaborado este último mes de diciembre de 2025, donde se identificó aproximadamente 164.000 imágenes y videos catalogados como material de abuso y explotación sexual infantil, muchos de ellos con víctimas menores de 13 años”.

La funcionaria informó que el mayor volumen del material se halló en una notebook, seguido por un disco rígido y un pendrive. “Los peritajes revelaron además búsquedas específicas, uso de aplicaciones de intercambio de archivos, navegadores con funciones de anonimato y herramientas con posibles efectos antiforenses, así como archivos encriptados, lo que evidencia conocimientos técnicos y una conducta sistemática que excede la mera tenencia”.

A partir de estos nuevos elementos, la Fiscalía amplió la imputación a los “delitos de facilitación y distribución de representaciones sexuales de menores de edad y tenencia con fines inequívocos de distribución, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real.”.

En cuanto a la medida cautelar, Córdoba fundamentó el pedido de prórroga de la prisión preventiva en el “riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado el carácter volátil y alterable de la evidencia digital, el peligro de fuga ante la gravedad de los hechos y la expectativa de una pena efectiva, y el riesgo para las víctimas, al tratarse de delitos que no son “sin víctima”, ya que cada visualización y difusión implica una revictimización permanente”.

Finalmente, la fiscal Córdoba sostuvo que “las medidas alternativas resultan insuficientes para neutralizar los riesgos procesales y solicitó al tribunal que tenga por ampliada la imputación y disponga la prórroga de la prisión preventiva por 120 días, al considerarla razonable y proporcional frente a la magnitud y gravedad de los hechos investigados.

La defensa del imputado, solicitó que la medida cautelar sea domiciliaria y argumentó que su defendido padece problemas de salud al igual que su esposa, a la que debe cuidar ya que estuvo casado durante 46 años con una mujer mayor de edad que se encontraba bajo su cuidado al momento de la detención

El juez Marcos Flores Leyes determinó la prórroga de la prisión preventiva, al entender que persisten riesgos procesales, especialmente por la gravedad del delito y, ordenó dar intervención a los organismos competentes para evaluar la situación de vulnerabilidad de la esposa del imputado.

Fuente: Prensa del Poder Judicial