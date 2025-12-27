Una mujer murió cuando fue a comprar y un hombre cuando andaba en bicicleta

Otras dos dolorosas situaciones enlutaron a familias de San Luis. Una vecina villamercedina falleció al descompensarse en la Avenida Mitre, en la vereda de un supermercado y un ciclista sufrió un infarto cuando pedaleaba por la ruta N° 9 que lleva a El Trapiche.

La mujer, de 51 años, padeció la descompensación fatal alrededor de las 16:00, en Avenida Mitre, entre Ardiles y Córdoba.

De acuerdo a lo que trascendió, comenzó a sentirse mal repentinamente en la puerta del comercio. Quedó tendida sobre la vereda ante la desesperación de vecinos y transeúntes.

Un médico forense estableció que el deceso se produjo por causas naturales.

Fatalidad en una ruta

El otro triste suceso de la tarde sabatina ocurrió cerca de las 13;30, en las proximidades del derivador de acceso al paraje El Durazno.

Mientras pedaleaba, un ciclista de 57 años se descompensó y sufrió un accidente,

Tras las tareas de reanimación fue llevado primero al centro de salud de El Volcán y después fue derivado al Hospital de Juana Koslay donde se constató que había fallecido en el camino.

La fiscal adjunta Ornella Costa informada de las circunstancias de la muerte, dispuso que el hecho no sea judicializado debido a que el motivo del accidente casual fue la contundente descompensación.

Según se informó, el ciclista tenía domicilio en la ciudad de San Luis.

La identidad de las dos víctimas no fue difundida.