Jueves 14 de Agosto de 2025

SAN LUIS

Acusación

Problemas y reclamos por la bandera de una promoción

Los alumnos de una escuela de la ciudad dijeron que los encargados de un salón de eventos les devolvieron, dos semanas después, su insignia rota, con lavandina y sin las letras.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un conflicto impensado se desató entre los padres de una promoción del colegio Lucio Lucero y un hotel que organiza fiestas debido a que, según denuncian, los empleados del establecimiento rompieron una bandera de los alumnos.

 

 

Las promociones tienen mucho cariño por su bandera, por eso los padres que estuvieron en un bingo hace dos fines de semana en el Hotel Dos Venados están muy enojados por la devolución de la insignia, rota, manchada con lavandina y sin las letras.

 

 

Al parecer, mientras se realizaba el bingo, los chicos dejaron colgada la bandera en una parte del salón. A los padres les dijeron que debían bajarla los encargados de mantenimiento del salón.  

 

 

Dos semanas después, cuando los chicos fueron a retirar la bandera, se encontraron con que estaba en muy malas condiciones, distinta a cómo la habían dejado.

 

 

