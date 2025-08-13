Vientos en San Luis ¿hasta cuándo?

Con prepotentes ráfagas que rozaron los 80 kilómetros por hora, agosto demuestra que el mote de “el mes de los vientos” está muy bien ganado. Casi toda la provincia entró el martes a la tarde en un vendaval que permanecerá durante todo el miércoles y podría extenderse hasta el viernes 15 de agosto.

Así se desprende de un informe especial que emitió la Red de Estaciones Meteorológicas el lunes en el que advertía que el calor “inusual” del martes se convertiría en ese mismo día por la tarde en una jornada de puro viento proveniente del sur. Consecuencia de eso sería la baja de la temperatura.

Fue así que el pronóstico para el miércoles indica que el frío regresará a la provincia, con un mínima de cuatro grado y una máxima de 18, sensiblemente inferior a los 25 que hicieron el martes. En los próximos días, la temperatura seguirá bajando, aunque más gradualmente.

San Luis capital fue la zona más ventosa de la provincia según los registros de la REM con ráfagas de 78 kilómetros por hora. Donovan, Coronel Alzogaray, El Amago y Quebrada de las Higueritas fueron otros de los puntos de la provincia donde los soplidos superaron los 60 kilómetros por hora.

Por el viento se registraron algunos incidentes como la voladura de un techo de chapa en una casa ubicada en la esquina de de Mario Frola y Rodrigo Benigno Jurado, en el barrio Eva Perón.