El Sanatorio Ramos Mejía garantizó seguridad y calidad ante el uso de Fentanilo

A nivel nacional, crece el número de muertes por Fentanilo. Actualmente se contabilizan 90 fallecidos por la inoculación del fármaco y familiares de las víctimas piden que se declare la emergencia sanitaria. En ese marco, hay una gran preocupación en la comunidad y muchos tienen reservas frente a la aplicación del medicamento en los hospitales. En San Luis, el Sanatorio Ramos Mejía llevó tranquilidad a la gente y garantizó la seguridad y la calidad en sus procedimientos.



La institución junto al Comité de Bioética, Docencia e Investigación, detallaron que la medicación es altamente utilizada en las intervenciones que se despliegan en el establecimiento. En esa línea, efectuaron cultivos de muestras con laboratorio bioquímico, que arrojaron resultados negativos, lo cual da garantía de los procesos profesionales y los insumos implementados en los tratamientos.



"Es fundamental para nosotros que todos los colegas se sientan tranquilos y respaldados en el ejercicio de su labor profesional. Entendemos que situaciones como ésta pueden generar inquietud entre los profesionales que realizan prácticas quirúrgicas y anestesiológicas", puntualizaron en un comunicado.



Es así que reiteraron el compromiso con la seguridad y el bienestar de los pacientes, al igual que con la salud de todos los especialistas y profesionales que forman parte de la familia del sanatorio.



"Les agradecemos profundamente por su compromiso constante y por confiar en nuestro sanatorio Universitario Ramos Mejía. Estamos seguros de que trabajando en conjunto y apoyándonos mutuamente superaremos cualquier desafío que se presente", concluye el escrito.

