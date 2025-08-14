Fin de semana largo y con el Día de las Infancias: ¿Cómo estará el clima?

Por momentos nublados, por momentos despejados; a veces muy frío, en otros ratos más templados; con vientos que irán y vendrán, la inestabilidad será la constante en el fin de semana largo. Desde el jueves, el clima tendrá vaivenes con mañanas frías y tardes con aumento de la temperatura.



En promedio, hasta el domingo las mínimas rondarán los 2 grados y las máximas se establecerán en 18, aunque sobre el final del fin de semana ascenderán a 21.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado y tras las heladas matinales la jornada se volverá más apacible. El viernes feriado, en tanto, no habrá muchos cambios aunque el pronóstico adosa una baja probabilidad de lluvias aisladas por la noche.

El sábado también estará marcado por la inestabilidad, sobre todo en el centro y el sur de la provincia. Habrá, probablemente, lluvias aisladas aunque luego el cielo se despejará por el viento que soplará desde el noroeste.

Finalmente se espera que el domingo Día de las Infancias amanezca frío y ventoso con el cielo nublado, aunque por la tarde llegará el registro de mayor temperatura del fin de semana, con más de 20 grados.