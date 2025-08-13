Entre internas políticas y fracasos, se va del ministerio de Turismo "Nachito" Morris

La peor temporada turística de los últimos 20 años en el verano y en el invierno puntanos tenía que dejar una secuela en el gabinete. Y, como suele suceder en el gobierno de la provincia, el hilo se cortó por lo más fino, aunque la metáfora no es la más adecuada para Ignacio “Nachito” Morris, el tonificado director de Promoción Turística y Cultural de San Luis, quien estaría por dejar su cargo.

Al menos tres fuentes cercanas al ministerio de Turismo y Cultura señalaron que “Nachito” ya se despidió de sus compañeros y anunció que el 1 de setiembre dejará el cargo que ocupó con la billetera abierta para gastar, con pésimos resultados. A juzgar por su nombre, la dirección que tiene a cargo Norris es la que debería difundir las bondades de la provincia, justamente uno de los reclamos que el sector hotelero más remarcó para explicar la muy baja asistencia de turistas durante todo el año.

Una de las ideas que le surgió con más firmeza al funcionario durante su cuestionada gestión fue la contratación por millones de pesos de Sofía “Jujuy” Jiménez para que filmara algunos cortos que se proyectan por San Luis+ y, por supuesto, viajar cada vez que podía para, con dineros del Estado, ser parte de una campaña de promoción que no tuvo el efecto deseado.

Las razones de la ida de Morris no estarían ligada solo a su ineficiencia sino también a internas políticas no resueltas entre el sector de la UCR que forma parte del gabinete. El jefe directo del director es el ministro Juan Alvarez Pinto, quien habría pedido a Alejandro Cacace –quien comanda el espacio al que pertenece Morris- el lugar para poner a alguien de su confianza.

Allí se generó otro ruido interno en el descontrolado ministerio de Turismo: la persona que el ministro tiene pensada para reemplazar a “Nachito” sería nada más y nada menos que Luciana Trobo, una muy polémica funcionaria que hasta ahora se hizo más conocida por oficiar como modelo en un desfile de moda por el que el Gobierno gastó millones y por generar contenido para sus redes sociales mientras debería estar en la Feria del Libro, en Buenos Aires, donde fue enviada por el ministerio.

Se sabe que detrás de la designación de Luciana está Santiago Trobo, hombre fuerte del turismo de Merlo que es señalado también como el responsable de la desastrosa temporada que vivió la localidad del Valle del Conlara. El padre de la influencer tiene injerencia no solo sobre el desvalido intendente merlino, Leonardo Rodríguez, sino también sobre Pinto.