Tenían que rendir cuentas y "huyeron" por la puerta trasera: escándalo en Villa de Merlo

Dos imágenes que retratan el drama. Por un lado, trabajadores recicladores en la planta, los más afectados por el escándalo. Por otra parte, empleados retirando los coches de los funcionarios que "se escaparon por la puerta trasera" del Concejo merlino. Foto: captura.

Un drama sin respuestas golpea de lleno en Villa de Merlo. La Cooperativa de Trabajo Recuperadores Merlinos Unidos Ltda. pasa uno de sus momentos más críticos desde su creación. Mientras señalan serios desmanejos de los fondos públicos, los funcionarios responsables "escapan" y "no dan la cara". Al menos es lo que dejaron entrever recientemente en una noche "polémica".



Este lunes se llevó adelante una reunión a instancias de la Comisión de Planeamiento en el Concejo Deliberante de la villa turística, donde se hicieron presentes Bruno Mini (secretario de Gobierno, secretario de Hacienda y diputado electo), María Estela Cuello y Aníbal Cattaneo, responsables (junto a Juan Álvarez Pinto) de rendir el dinero recibido del programa nacional Argentina Recicla.



Pero lejos de ser un encuentro esclarecedor (con fuertes acusaciones por la impericia con una suma de unos $9 millones) la convocatoria generó una "perlita" lamentable: no dejaron pasar a la Cooperativa a escuchar la rendición.



Como si fuera poco, según contaron testigos, alrededor de las 19, Mini, Cuello y Cattaneo, se fueron literalmente por la puerta de atrás del recinto, en el vehículo de María José Álvarez Pinto. Cerca de las 21, le pidieron a empleados del lugar que retiren sus coches particulares.



"No se animan a dar la cara. ¿De qué se esconden? En vez de dar las explicaciones que la Cooperativa y los concejales pidieron, siguen atacando a través de comunicados falsos. Atacan para evadir", repudiaron referentes de los recicladores.

Un drama que duele



La Cooperativa viene de instancias dolorosas. Su presidente, Gerardo Domínguez, viene advirtiendo las impericias, que tuvieron su pico con la orden de desalojo del predio donde funciona el centro de reciclado.



En su momento, nueve trabajadores optaron por "atrincherarse" para defender su fuente laboral y exponer públicamente lo que consideran una maniobra para "tapar irregularidades" que habrían sido cometidas por funcionarios de la actual gestión.



"La Cooperativa pidió un informe a Comisión para que rindan cuenta Marita Cuello, Mini y Álvarez Pinto, para saber qué hicieron con la plata destinada para el centro de reciclado. Queremos desmentir lo que dicen, que no tenemos pruebas. La Municipalidad facturó cosas en desuso. Bruno Mini, diputado electo, ¿Qué facturaste con una lata de tomate usada?", denunció Domínguez, advirtiendo que se habrían facturado obras y compras que nunca se efectuaron realmente.

