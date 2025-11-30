Estudiantes de Río Cuarto es de Primera

Estudiantes de Rio Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

Los goles los convirtieron Luis Silba para el ‘Aurinegro’, a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40’ del mismo periodo.