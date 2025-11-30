  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Ascenso histórico

Estudiantes de Río Cuarto es de Primera

El conjunto de Iván Delfino empató en Puerto Madryn, contra Club Social y Deportivo, y se impuso en el global por 3 a 1. Jugará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por redacción
| Hace 2 horas

Estudiantes de Rio Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

 

Los goles los convirtieron Luis Silba para el ‘Aurinegro’, a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40’ del mismo periodo.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo