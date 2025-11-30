Colapinto remontó hasta el 14° puesto en Qatar tras largar desde la calle de boxes

Franco Colapinto logró salvar un fin de semana complicado en el Gran Premio de Qatar al cruzar la meta en la decimocuarta posición, pese a haber largado desde la zona de boxes con su Alpine.

El piloto argentino debió salir desde el pitlane debido a una modificación técnica no autorizada en su monoplaza, realizada por el equipo, lo que se sumó a una clasificación muy por debajo de lo esperado: Colapinto había concluido último, lejos del tiempo marcado por su compañero, el francés Pierre Gasly, que partió desde el décimo lugar.

En una carrera exigente y estratégica, Colapinto pudo avanzar varios puestos y completar una actuación sólida teniendo en cuenta el contexto adverso. La competencia quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien se llevó el triunfo con una estrategia impecable a bordo del Red Bull. Detrás se ubicó el australiano Oscar Piastri con McLaren, mientras que el español Carlos Sainz sorprendió al cerrar el podio con un competitivo Williams.