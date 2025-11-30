  • Nuestras redes
Formula 1

Colapinto remontó hasta el 14° puesto en Qatar tras largar desde la calle de boxes

El argentino Franco Colapinto terminó decimocuarto en el gran premio de qatar luego de verse obligado a partir desde el pitlane por modificaciones no permitidas en su alpine, tras un flojo viernes y sábado.

Por redacción
| Hace 3 horas

Franco Colapinto logró salvar un fin de semana complicado en el Gran Premio de Qatar al cruzar la meta en la decimocuarta posición, pese a haber largado desde la zona de boxes con su Alpine.

 

El piloto argentino debió salir desde el pitlane debido a una modificación técnica no autorizada en su monoplaza, realizada por el equipo, lo que se sumó a una clasificación muy por debajo de lo esperado: Colapinto había concluido último, lejos del tiempo marcado por su compañero, el francés Pierre Gasly, que partió desde el décimo lugar.

 

En una carrera exigente y estratégica, Colapinto pudo avanzar varios puestos y completar una actuación sólida teniendo en cuenta el contexto adverso. La competencia quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien se llevó el triunfo con una estrategia impecable a bordo del Red Bull. Detrás se ubicó el australiano Oscar Piastri con McLaren, mientras que el español Carlos Sainz sorprendió al cerrar el podio con un competitivo Williams.

 

