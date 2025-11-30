Con algunos minutos de Joana, La Garra volvió a perder

La selección argentina femenina de handball complicó su andar en el Mundial de la especialidad al perder 27 a 23 contra Austria por la segunda fecha de la fase inicial. La puntana Joana Bolling jugó 15 minutos y tuvo una chance clara de gol, pero fue frenada por la arquera contraria.

La extremo puntana ingresó –como en el primer partido ante Países Bajos- cuando iban 15 del primer tiempo y jugó hasta el final de esa etapa. Después, no volvió a ingresar.

El próximo partido de La Garra será el martes a las 14:00 ante Egipto, el rival más débil del grupo, con quien se jugará la clasificación a la próxima etapa.