Domingo 30 de Noviembre de 2025

SAN LUIS

Mundial de handball

Con algunos minutos de Joana, La Garra volvió a perder

El combinado nacional sucumbió ante Austria el que era el partido más importante del grupo. Ahora, le toca el martes con Egipto. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La selección argentina femenina de handball complicó su andar en el Mundial de la especialidad al perder 27 a  23 contra Austria por la segunda fecha de la fase inicial. La puntana Joana Bolling jugó 15 minutos y tuvo una chance clara de gol, pero fue frenada por la arquera contraria.

 

 

La extremo puntana ingresó –como en el primer partido ante Países Bajos- cuando iban 15 del primer tiempo y jugó hasta el final de esa etapa. Después, no volvió a ingresar.

 

 

El próximo partido de La Garra será el martes a las 14:00 ante Egipto, el rival más débil del grupo, con quien se jugará la clasificación a la próxima etapa. 

 

 

