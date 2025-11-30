Con algunos minutos de Joana, La Garra volvió a perder
El combinado nacional sucumbió ante Austria el que era el partido más importante del grupo. Ahora, le toca el martes con Egipto.
La selección argentina femenina de handball complicó su andar en el Mundial de la especialidad al perder 27 a 23 contra Austria por la segunda fecha de la fase inicial. La puntana Joana Bolling jugó 15 minutos y tuvo una chance clara de gol, pero fue frenada por la arquera contraria.
La extremo puntana ingresó –como en el primer partido ante Países Bajos- cuando iban 15 del primer tiempo y jugó hasta el final de esa etapa. Después, no volvió a ingresar.
El próximo partido de La Garra será el martes a las 14:00 ante Egipto, el rival más débil del grupo, con quien se jugará la clasificación a la próxima etapa.
Más Noticias