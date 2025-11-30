Se cayó un árbol en la Plaza Pringles y aplastó a una policía
El episodio ocurrió alrededor de las 23:45 de este sábado, en la esquina de Rivadavia y Pringles. La joven sufrió golpes en la cabeza y una fractura en una pierna.
| Hace 3 horas
El árbol que se cayó estaba en calle Rivadavia casi llegando a la esquina de Pringles.
Cuando fue golpeada por las pesadas ramas de un Aguaribay o pimiento, la efectivo de la Policía puntana se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia.
Fue asistida por los ocasionales peatones, automovilistas y los trabajadores de reparto a domicilio que suelen concentrarse en esa esquina del principal paseo de la ciudad de San Luis.
Fue trasladada al Hospital Central "Ramón Carrillo".
