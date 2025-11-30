  • Nuestras redes
19°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

19°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

Emergencia en la ciudad de San Luis

Se cayó un árbol en la Plaza Pringles y aplastó a una policía

El episodio ocurrió alrededor de las 23:45 de este sábado, en la esquina de  Rivadavia y Pringles. La joven sufrió golpes en la cabeza y una fractura en una pierna. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El árbol que se cayó estaba en calle Rivadavia casi llegando a la esquina de Pringles. 

 

Cuando fue golpeada por las pesadas ramas de un Aguaribay o pimiento, la efectivo de la Policía puntana se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia.

 

Fue asistida por los ocasionales peatones, automovilistas y los trabajadores de reparto a domicilio que suelen concentrarse en esa esquina del principal paseo de la ciudad de San Luis.

 

Fue trasladada al Hospital Central "Ramón Carrillo".

 

Ampliaremos 

 

