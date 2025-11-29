  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

Audaz robo en un comercio

Los boqueteros anduvieron por Justo Daract

Los malvivientes, que entraron por el techo de un comercio, se apoderaron de diversos elementos y dinero en efectivo.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un negocio de Justo Daract dedicado a la venta de electrodomésticos fue blanco de un importante robo que dejó como saldo la sustracción de diversos elementos y dinero en efectivo. Los autores aún no han sido detenidos.

 

De acuerdo a lo que informaron medios del Departamento Pedernera, los malvivientes consiguieron entrar a través de un boquete que hicieron en un techo, en horas de la madrugada del pasado jueves.

 

Ya en el interior, forzaron el acceso al sector administrativo y consiguieron abrir la caja fuerte. De acuerdo a lo que ha trascendido a través de los medios (no hay información oficial) los ladrones huyeron con 90 millones de pesos y varios electrodomésticos.

 

 

