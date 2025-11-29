Los boqueteros anduvieron por Justo Daract

Un negocio de Justo Daract dedicado a la venta de electrodomésticos fue blanco de un importante robo que dejó como saldo la sustracción de diversos elementos y dinero en efectivo. Los autores aún no han sido detenidos.

De acuerdo a lo que informaron medios del Departamento Pedernera, los malvivientes consiguieron entrar a través de un boquete que hicieron en un techo, en horas de la madrugada del pasado jueves.

Ya en el interior, forzaron el acceso al sector administrativo y consiguieron abrir la caja fuerte. De acuerdo a lo que ha trascendido a través de los medios (no hay información oficial) los ladrones huyeron con 90 millones de pesos y varios electrodomésticos.