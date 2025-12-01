Con dos asistencias de Melina, Argentina es semifinalista

Los fuertes abrazos que recibió la puntana Melina Quevedo por parte de Lucía Rossi, autora de dos goles en el triunfo de Argentina sobre Colombia por los Cuartos de Final del Mundial Femenino de Futsal, fueron el reconocimiento que recibió la delantera por dos asistencias fundamentales para el triunfo.

De un tiro de esquina y de un lateral, Quevedo habilitó a su compañera para que definiera con potentes derechazos de afuera del área que vencieron a la arquera colombiana. El triunfo por 4 a 1 –a los otros goles albicelestes los marcaron Carina Nuñez y Silvina Nava- le valió al equipo nacional la clasificación a semifinales, donde enfrentará al ganador de España y Marruecos.

En el partido más importante del torneo hasta ahora, Melina estuvo muchos minutos en cancha y su aporte también fue defensivo, con lo que se convirtió en una pieza fundamental para el conjunto nacional. Incluso, la delantera tuvo la chance de abrir el marcador con un tiro en el palo a poco de comenzado el encuentro.

Las chicas argentinas se jugarán un partido de obvia trascendencia el viernes a partir de las siete de la mañana, cuando enfrenten la semifinal del torneo.