11°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

11°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

Ardió su casa

Rodrigo Salcedo, con mucha pila, se repone de los daños que le ocasionó un incendio

Un desperfecto eléctrico le ocasionó grandes daños en su casa. El integrante del reality MasterChef a través de sus redes dio a conocer detalles de lo sucedido.

Por redacción
| Hace 2 horas

Rodrigo Salcedo tuvo un fuerte tropezón en su vida y, con mucha energía y la ayuda solidaria de sus amigos, trata de salir otra vez adelante.  El martes de la semana pasada un incendio le causó enormes pérdidas en su casa situada en un barrio próximo a la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” entre San Luis y La Punta. “Fui a jugar al futbol y cuando volví me encontré con mi casa incendiada”, publicó en sus redes en sus redes sociales al difundir detalles e imágenes de los daños ocasionados por las llamas.

El protagonista del MarterChef oriundo de Córdoba y decidió a vivir en San Luis, ahora con mucho empeño busca reponerse de este trago amargo. “Por suerte, yo estoy bien y también mis mascotas, pero la casa quedó completamente cubierta de hollín, escombros, restos y demás. Va a ser un largo proceso, pero vamos a ponerle toda la energía para afrontarlo. Quiero agradecer a todos los que, de una u otra forma, me están dando una mano de una manera u otra. Y para el que quiera, dejo mi Alias: rodrigosalcedo-mp
CVU: 0000003100081429993902

GRACIAS A TODOSS”.

 

De acuerdo a lo que comentaron algunos allegados, un desperfecto en un tablero o en un electrodoméstico ocasionó el incendio.

 

