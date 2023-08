La vida después de la cocina

Se divirtió como pocos participantes e hizo divertir como ninguno. Es difícil dimensionar los cambios que experimentará Rodrigo Salcedo a partir de este fin de semana, cuando su transcurrir vital vuelva de a poco a una normalidad que ya no será normal.

El bioquímico del Hospital de San Martín, una localidad que lo espera con los brazos y el laboratorio abiertos, tuvo seis meses de alta exposición mediática gracias a su sorprendente participación en "Masterchef", el ciclo al que ingresó gracias a las peras al vino y del que se fue tras unos cubanitos de cúrcuma rellenos con pollo.

En el arco de emociones que hubo entre un plato y otro, Rodrigo coqueteó con Wanda Nara, hizo reír a Damián Betular, generó algún resquemor entre los puntanos por no mencionar a la provincia (algo que enmendó a medida que avanzaba su participación), lloró alguna que otra vez, hizo enojar a Germán Martitegui, consiguió buenos amigos, produjo emplatados muy criticados, encontró sabores personales, llenó su carrito de productos que luego no utilizó, desacomodó todo lo que pudo su mesada, recordó a un carnicero puntano, bromeó con la idea de poner una pastelería en San Luis y fue el participante al que la edición mostró como el más insultador.

Además, consiguió algo no tan fácil para un participante de reality show. Imprimió dos figuras icónicas que lo acompañarán cada vez que recuerde su paso por la tele nacional: el gorro que se ponía cada vez que tenía que cocinar y los dibujos que hacía en su libreta en un boceto de plato que jamás se cumplía. La cocina es así. Su vida es así.

Ciudadano de mundo nacido en Río Cuarto, pero establecido en San Luis, Rodrigo supo imprimir su simpatía y se convirtió —justo es decirlo— en el participante preferido del público. Ayer, los memes y los comentarios en las redes sociales por su eliminación inundaron la web de recriminaciones al jurado y promesas de no ver la final.

Una de las mayores cartas que mostró en el ciclo —además de su talento para la cocina— fue su autenticidad y su don de buena gente, según él mismo, el motor que lo impulsó hasta donde llegó.

En un video que grabó ayer a la mañana y que subió a sus redes sociales antes de tomarse unos días de descanso, el profesional mostró su convencimiento de que ser buena persona es algo que se retribuye de alguna manera. Y confesó —muy emocionado— algo que deslizó en el programa segundos después de su eliminación y que había ocultado hasta entonces: antes de ingresar a "Masterchef" tuvo que atravesar un momento muy difícil en su vida.

Prefirió no detallar la situación dramática, pero aseguró que la tristeza se balanceó con su llegada al ciclo de Telefe. "Sentía que estaba transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y otra de tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre los dos", dijo.

Dicen sus allegados que durante su participación en el programa se hizo lugar para leer todos los mensajes que le enviaban y que nunca se negó a grabar un video con saludos para la gente de todo el país que lo tomó como su concursante favorito. Para el Día del Amigo envió un sentido mensaje a San Martín que la Municipalidad de la localidad puntana subió a su Facebook.

En la grabación de ayer, el cocinero reconoció que a medida que avanzó en la competencia sintió que debía disfrutar y tomar con alegría su paso por los estudios. "Soy particular. Tengo en mi cabeza un tanteador imaginario y le doy valor a las cosas que realmente tienen valor, siempre lo uso y es por lo que se rige mi vida. En este tablero imaginario yo ya gané, lo gané con cada mensaje, cada palabra de aliento y apoyo", dijo el bioquímico, quien aseguró que no tenía nada de tristeza por el resultado, sino que, por el contrario, estaba feliz por el cariño de la gente. "No hubiese elegido una mejor forma de que terminara todo, que así", señaló.

Aunque parece que nada terminó en la vida de Salcedo. Por el contrario, la sensación es que todo recién está por comenzar.