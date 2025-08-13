Docentes de la Escuela Albert Einstein en paro exigen soluciones y advierten sobrecargas

Los docentes de la Escuela Pública Digital Albert Einstein iniciaron un paro este miércoles, que se extenderá con medidas progresivas la próxima semana, en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. Entre sus pedidos figuran la recomposición salarial equiparada a otras instituciones con igual carga horaria, estabilidad laboral, reconocimiento de la antigüedad y la reducción de la carga de trabajo que actualmente asciende a 54 horas cátedra, frente al máximo de 40 en otras escuelas.

En un comunicado difundido en redes, señalaron que no solo cumplen funciones pedagógicas, sino también administrativas y de preceptoría, asumiendo tres roles en uno sin recibir la remuneración correspondiente. “Esto no es un reclamo político, es un reclamo por la dignidad y el respeto a nuestros derechos laborales”, expresaron.

Los educadores remarcaron que han invisibilizado su situación desde 2011, y que durante años callaron “por miedo”. Ahora, decidieron hablar porque “la educación pública también se defiende desde adentro” y porque creen en el compromiso asumido con las familias y estudiantes.

Aseguran que desde la Universidad de La Punta (ULP) escuchan sus planteos, pero no les dan respuestas concretas, ya que el organismo y el Gobierno provincial se culpan mutuamente de no disponer de fondos para atender los reclamos. “Lo que queremos es que nos den una solución”, subrayaron.