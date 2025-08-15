Un puma se cruzó en el camino de un auto y provocó un vuelco

Un puma que se cruzó imprevistamente en el camino de un Renault Sandero provocó la pérdida de control por parte de la conductora, que terminó dado vuelta al costado de la autopista de las Serranían Puntanas, en el kilómetro 770, a la altura de Juana Koslay. Producto del choque, la mujer y sus dos acompañantes tuvieron algunas contusiones y el mamífero murió en el acto.

El hecho sucedió poco antes de las 9 de la mañana del viernes y la conductora, de 30 años, pasó un gran susto cuando circulaba hacia la ciudad de San Luis en su vehículo. La aparición del puma hizo que el auto atropellara al animal y perdiera el control hasta volcar.

En el vehículo viajaban otras dos mujeres, quienes, al igual que la conductora, no sufrieron lesiones. Sin embargo, el tránsito tuvo que ser cortado para que las atenciones a las accidentadas fuera posible.