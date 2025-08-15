Un árbitro puntano involucrado en un escándalo por la Copa País

Matías Noguera es uno de los árbitros mejor conceptuados del fútbol puntano, a tal punto que el domingo será el cuarto hombre en el clásico de San Luis, que será dirigido por una terna cordobesa. El miércoles, el hombre de negro se vio envuelto involuntariamente en un escándalo que involucró a dos árbitros que dirigen la primera división del fútbol nacional y a dirigentes de dos ligas mendocinas.

Noguera fue designado como árbitro principal en el partido de vuelta que por la Copa País jugaron las selecciones de la Liga Mendocina y la Liga Alvearense de Fútbol. Lo acompañaron como asistentes Gustavo Guerrero y Jorge Miranda. El partido terminó con graves acusaciones y denuncias de parte de los árbitros Andrés Merlos y Fernando Espinoza, quienes estuvieron en el estadio de Andes Talleres, donde se jugó el partido, pero en el rol de dirigentes.

Merlos, nacido en San Rafael, es el presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, y estuvo en el estadio acompañado por Espinoza, también mendocino y por un tiempo radicado en San Luis. Ambos denunciaron haber recibido agresiones verbales y amenazas de parte de dirigentes y allegados de la Liga Mendocina, quienes habrían increpado a los jueces antes y después del partido que clasificó a los alvearenses a la siguiente ronda del torneo.

En su cuenta de X, el director técnico de la Liga Mendocina, José Luis Bazzali, escribió: "Qué lindo fue para nuestros chicos ver a Espinoza y Merlos entrando juntos al camarín del árbitro Noguera. Sabíamos que venían cosas como estas. ¡Qué asco dieron! Son una verdadera vergüenza”. Para acompañar sus dudas, el presidente subió a la red social algunas jugadas polémicas del partido.

Más allá de las situaciones puntuales que se dieron durante el encuentro, la clasificación estaba complicada para los mendocinos, que habían perdido 3 a 0 en General Alvear. Tras el 2 a 2 del miércoles que dirigió Noguera, el global fue favorable por 5 a 2 para los sureños.