Carrefour abrió su tienda Maxi en San Luis y lleva realizadas 35 inauguraciones en el año

Este año, la empresa abrió 34 nuevos Express -que incluyen la adquisición de Super A en Mendoza- y, ahora, esta primera tienda mayorista de 2025.

Con la apertura de este nuevo Maxi —el número 35 del país—, Carrefour incorporó 104 colaboradores, de los cuales 48 provienen de la bolsa de empleo provincial, generando una nueva fuente de trabajo genuino y alcanzando así un total de 240 trabajadores en la provincia. En San Luis, la compañía ya cuenta con otras dos sucursales: un hipermercado en Villa Mercedes y un Market 24 horas en la capital puntana.



Con un horario de lunes a sábados 7 a 22 horas y domingos y feriados de 08:00 a 21:00; el nuevo Carrefour Maxi brinda toda su oferta a comerciantes minoristas y familias de la capital y sus alrededores que quieran acceder a un precio conveniente, comprando productos al por mayor y sin mínimo de compra. La tienda cuenta con 8.000 referencias, que van desde almacén, limpieza, perfumería, lácteos y productos frescos, hasta electro, bazar y textil. Dentro de estas categorías se destacan las marcas propias Productos Carrefour y Bulnez, ambas reconocidas por su excelente relación precio-calidad.

“En Carrefour creemos en el desarrollo del negocio, las economías y las personas. Estamos convencidos de que cuando trabajamos juntos el sector público y privado, se generan nuevas oportunidades para todos. La inauguración de la sucursal 35 de Carrefour Maxi es una muestra del compromiso y de la importancia de generar acuerdos. Además, gracias a los 43 Express y los 3 Maxi que abriremos en total este año, generaremos más de 400 nuevas fuentes de empleo, impulsando activamente el crecimiento y las oportunidades en estas regiones”, expresó Néstor Sist, director Ejecutivo Adjunto de Carrefour Argentina, durante el acto de inauguración.





La nueva tienda se construyó en un predio dentro de la Zona de Actividad Comercial (ZAC) gestionado por Alejandro Gómez, dueño de Coraza, con quien Carrefour emprende una nueva modalidad de expansión: un modelo de desarrollo conjunto y en alianza con un inversionista local.

El local, que cuenta con un salón de 3300 m2 y una playa de estacionamiento para 165 autos, requirió de una inversión conjunta de más de $15.000 millones de pesos.