Gato Fernández: “En San Luis también peligra la educación pública”

En la sede del Partido Justicialista de La Punta, el dirigente Gato Fernández advirtió que la provincia “sigue el camino de Milei” y alertó que, de continuar esta tendencia, “en algún momento se planteará la privatización de la educación pública”.

Fernández cuestionó que el Gobierno nacional “no cree en la universidad pública, ni en la producción, en la salud o en la obra pública” y remarcó que La Libertad Avanza “solo quiere levantamanos, no legisladores”. “Nosotros vamos a luchar y a defender a San Luis”, sostuvo.

Destacó que la ciudad de La Punta “es una maravilla inédita en la Argentina” y que la mayoría de sus 21 mil habitantes viven en viviendas sociales, “producto de una provincia ordenada”. Aseguró que ese logro contradice el relato oficial sobre el equilibrio fiscal.

El dirigente también se mostró autocrítico: “Venimos de un gobierno nacional peronista que no cumplió y no resolvió los problemas de los argentinos. Somos responsables de que Milei esté gobernando”.

Como ejemplo del impacto de las políticas actuales, mencionó la situación de la fábrica Mabe, donde “están cesanteando trabajadores”, y llamó a reflexionar sobre “la obra pública, la producción, la salud, los jubilados y los discapacitados”.

Durante el acto, Gloria Petrino instó a “luchar contra el desaliento a ir a votar” y subrayó que “todas las problemáticas actuales tienen que ver con el Congreso de la Nación”. “Está todo en riesgo: nuestros jubilados, discapacitados, amas de casa y trabajadores. Hay que recuperar la esperanza y proteger lo logrado”, afirmó.

También participaron José Farías, quien agradeció el rol del sindicalismo en la campaña, y Sergio Tamayo. “Hay mucho sufrimiento en el país y el peronismo siempre ha sido el que lo sacó adelante”, dijo Farías.

Más temprano, Fernández recorrió el barrio 292 Viviendas de San Luis, donde dialogó con vecinos y con integrantes de un grupo de danzas.