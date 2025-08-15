  • Nuestras redes
12°SAN LUIS - Viernes 15 de Agosto de 2025

San Luis

Buscan desde el miércoles a un hombre de 47 años; su familia multiplica el pedido en redes

Policías de la Comisaría 39° y familiares buscan a un vecino del Cerro de la Cruz que falta de su hogar desde el miércoles y cuyo pedido de paradero circula en redes.

Por redacción
| Hace 3 horas

Policías de la Comisaría Seccional 39° buscan a un vecino del barrio Cerro de la Cruz, de 47 años, que falta de su hogar desde este miércoles, cerca de las 14. Su familia, desesperada, compartió el pedido de paradero en redes sociales para ampliar la búsqueda.

 

El hombre es de contextura robusta, mide 1,74 metros, pesa unos 100 kilos, es de tez blanca, cabello corto castaño y ojos marrones. Como señas particulares, tiene un lunar mediano en la mejilla y un diente frontal superior roto.

 

Al ausentarse vestía jogging gris o jeans azul, buzo de color claro, campera inflable verde oscuro y una gorra negra con la letra “B”.

 

