SAN LUIS - Viernes 15 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Viernes 15 de Agosto de 2025

Un nene de Villa Mercedes

Catriel cumple cinco años en el hospital donde lo van a operar

Por un golpe le detectaron un tumor en la cabeza. Su madre organizó una rifa para costear parte de los gastos. El lunes, lo operarían. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Quienes saben de los dolores, padecimientos, del desarraigo y de la necesidad de que aparezca un ángel, una mano solidaria, cuando un familiar muy cercano, amigo o conocido debe trasladarse para llevar a su hijo para que reciba atención médica más compleja entenderán la situación que están viviendo los padres Catriel.

 

 

El nene que 15 de agosto cumple 5 años, está internado en el Hospital Italiano de Córdoba, a la espera de una cirugía cerebral de alto riesgo que se llevaría a cabo este lunes 18 de agosto, tal como le informó a El Diario de la República su mamá Verónica Dahyana Sosa López.

 

 

La intervención que le deben realizar a la criatura se originó por un golpe accidental que sufrió en la cabeza cuando estaba en la escuela y en los estudios le detectaron dos lesiones, entre ellas un tumor en el cerebro. “Gracias a ese golpe los especialistas se dieron cuenta que Catriel tiene un tumorcito cerebral que estaba ahí silencioso sin causar ningún inconveniente que se detectó a tiempo”, detalló la progenitora.

 

Por la delicada zona en donde se debe llevar a cabo la cirugía, es que el chico fue llevado a Córdoba e internado en el Hospital Italiano. “Tras la resonancia que le hicieron este miércoles, es posible que el lunes 18 lo operen”, indicó entusiasmada su madre.

 

 

Osprera es una de las organizaciones que está apoyando a la familia de Catriel, pero como todo significa gastos y más aún cuando se está fuera de casa, es que Verónica organizó una rifa solidaria para permanecer a su lado en la capital de la provincia mediterránea. “Hemos tenido que traer a mi hija de un año y no sabemos que otros gastos tendremos durante los días de recuperación que no sabemos cuántos serán, es por eso que organizamos esta rifa”, explicó.

 

 

Aquellas puntanos que deseen colaborar pueden comunicarse con sus padres de Catriel (Fernando 2657223406–Verónica 2657319595) o aportar al siguiente alias: vero.sosa4, cuya titular es Verónica Dahyana Sosa López.

 

 

