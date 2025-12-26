El mercedino Elías López no seguirá en Belgrano

Luego de un año en el que nunca pudo asentarse como titular, el lateral puntano Elías López dejará Belgrano de Córdoba por decisión del cuerpo técnico y porque el club no hará uso de la opción de compra.

En su paso por el Pirata, el ex River, Godoy Cruz y Sarmiento de Junín, jugó solo once partidos, la mayoría en el Torneo Apertura, disputado en la primera mitad del año.

En la misma condición de López quedaron Lucas Menossi, Aníbal Leguizamón, Gabriel Compagnucci, Ignacio Chicco, Facundo Quignon, Tobías Ostchega, Rodrigo Saravia y Agustín Baldi.

López nació en Villa Mercedes hace 25 años y había llegado a préstamo al club cordobés a inicios del 2025.