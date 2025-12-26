  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

32°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

32°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

EN VIVO

De baja

El mercedino Elías López no seguirá en Belgrano

El club cordobés informó que no hará uso de la opción de compra por el lateral derecho que se incorporó al "Pirata" a principios de año. Jugó 11 partidos y no hizo goles.

Por redacción
| Hace 7 horas

Luego de un año en el que nunca pudo asentarse como titular, el lateral puntano Elías López dejará Belgrano de Córdoba por decisión del cuerpo técnico y porque el club no hará uso de la opción de compra.

 

 

En su paso por el Pirata, el ex River, Godoy Cruz y Sarmiento de Junín, jugó solo once partidos, la mayoría en el Torneo Apertura, disputado en la primera mitad del año.

 

 

En la misma condición de López quedaron Lucas Menossi, Aníbal Leguizamón, Gabriel Compagnucci, Ignacio Chicco, Facundo Quignon, Tobías Ostchega, Rodrigo Saravia y Agustín Baldi.

 

 

López nació en Villa Mercedes hace 25 años y había llegado a préstamo al club cordobés a inicios del 2025.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo