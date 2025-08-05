Tiene 14 años, es de San Francisco y representará al país en el Mundial de Powerlifting

La pasión no entiende de edades. La perseverancia y la disciplina configuran el motor que impulsa a quienes tienen sed de cumplir sus sueños. Con esa premisa vive Ignacio Amaya, un joven de 14 años, de San Francisco del Monte de Oro, que ha demostrado una fuerza de voluntad inquebrantable, digna de un campeón. "Nacho" no solo levanta pesas, levanta "esperanzas". Con cada entrenamiento, escribe una historia prometedora en el mundo del powelifting y ahora representará al país en el mundial.

Con tan solo 14 años, "Nacho" hace historia y deja a la provincia en lo alto. Foto: gentileza.

La máxima competencia



Nacho se medirá ente los mejores en Camboriú, Brasil. Se trata del desafío más importante de su vida y representará al país, dejando en lo alto al deporte en el Campeonato Mundial de Power Lifting GPC-WRPF, que se realizará del 22 al 27 de octubre.

En familia. "Nacho" tiene pilares fundamentales que lo sostienen en su sueño. Foto: gentileza.



El joven lanzó una campaña solidaria para poder representar al país. Con la mente y el corazón puestos en el objetivo de levantar la celeste y blanca, su gente pide la colaboración de los puntanos. De acuerdo a lo que informaron familiares de Nacho en diálogo con El Diario de la República, quienes quieran sumar su granito de arena para hacer posible el sueño, pueden colaborar al alias nachoalmundial, que está a nombre de su mamá, Gisela Beatríz Díaz.

Un despliegue digno y superador



"Nacho" ha conquistado el título nacional en la categoría subjunior, de 14 a 16 años, hasta 67,5 kilogramos, durante un torneo efectuado en Villa María, Córdoba. Allí fue declarado especialista en press de banca.



Ignacio, quien cursa sus estudios en el Centro Educativo Nº 19, empezó a entrenar como un hobby en el gimnasio Dynamic Gym, orientado por Jeremías Olguín y acompañado por Marcelo Amaya. Más adelante, después de participar y ganar un torneo clasificatorio en La Toma, arrancó una carrera ascendente que al día de hoy lo tiene entre los mejores del país.



En la actualidad, entrena en el gimnasio Movimiento de Vida, donde recibe el acompañamiento de Fabio Gómez, ex competidor y referente de la disciplina. También aprovecha rutinas diseñadas por especialistas que lo entrenan para el salto internacional.

