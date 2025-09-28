Un joven lo noqueó de un puñetazo y murió al golpear su cabeza contra un poste

La tarde del sábado terminó en tragedia en el barrio Florencio Navarro, al oeste de la ciudad de San Luis. Flavio Andrés Cortez Ocampo, de 33 años, perdió la vida en el Hospital Central “Ramón Carrillo” tras agonizar desde el jueves, cuando un solo golpe lo dejó inconsciente.

Todo comenzó como una discusión entre vecinos que habían estado bebiendo desde temprano. Según testigos, cerca del mediodía un joven de 24 años llegó alterado y empezó a pelear con otro hombre. Cortez Ocampo intentó separar a los involucrados, pero el agresor le advirtió: “Vos no te metas”. Acto seguido le dio un puñetazo directo al rostro. La víctima cayó pesadamente y su cabeza impactó de lleno contra un poste de luz.

El golpe fue devastador. Cortez Ocampo quedó tendido en la vereda y, aunque fue trasladado de urgencia, nunca pudo recuperarse. A las 15:20 de este sábado su corazón se detuvo.

La fiscal de Instrucción N°4, María del Valle Durán, ordenó la detención del presunto agresor, que fue atrapado horas después por el Comando Radioeléctrico en la intersección de Santa Fe y La Merced. Personal de la Comisaría 4ª y del Departamento de Homicidios realizó pericias, relevó cámaras de seguridad y secuestró elementos de interés para el expediente, que ahora se caratula como homicidio.

Vecinos del barrio describieron una escena impactante: “Se escuchó un solo golpe, después el ruido seco de la cabeza contra el poste”, relató una mujer que presenció el ataque. La Justicia definirá en las próximas horas la imputación del detenido, mientras la comunidad permanece conmocionada por un episodio que comenzó como una simple discusión y terminó en muerte.