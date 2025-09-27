Damián Gómez va por la reelección y apunta contra la provincia: “Quieren manejar todo"

El intendente de Potrero de los Funes, Damián Gómez, confirmó que irá por la reelección en las elecciones de noviembre. En una entrevista brindada a FM Lafinur, aseguró que aún tiene proyectos inconclusos y criticó duramente tanto al Concejo Deliberante como al Gobierno provincial, a quienes responsabilizó de haber bloqueado la gestión municipal.

“Creemos en la renovación política y creemos que se nos han trabado muchos sueños que quedaron inconclusos, como la terminal, las maquinarias y la tarifaria. Con cuatro años más vamos a poder concretar lo planificado y lo soñado para Potrero”, sostuvo Gómez.

El jefe comunal apuntó especialmente al rol de los concejales opositores. “Nunca nos dejaron actualizar el famoso AVL. Esa falta de actualización hace que en momentos no tengamos los recursos y no podamos concretar varias cosas”, dijo. Y recordó que incluso le impusieron un bono municipal que calificó de “inviable”: “Me exigían que diera un bono pero no me permitían aumentar las tarifas. Con los mismos recursos de antes tenía que hacer más cosas”.

Actualmente, el Concejo está compuesto por cuatro integrantes y tras las elecciones pasará a tener cinco. Según Gómez, la oposición local se dedicó a “generar discusiones poco razonables” y a obstaculizar la gestión.

El intendente también fue crítico con el Gobierno provincial y aseguró que los municipios que no comulgan con la gestión de San Luis son castigados financieramente. “Venimos de dos años muy buenos y después dos años de lucha fuerte contra la provincia. Nos han asfixiado reteniendo recursos, no sabés cuánto te van a depositar mes a mes. Te pueden mandar un monto y al mes siguiente un 50% menos. Así no se puede proyectar nada”, se quejó.

En ese sentido, reveló que su municipio sufrió atrasos y debió afrontar con dificultad el pago de sueldos y aguinaldos. “Nunca dejamos a los empleados sin cobrar, pero esta vez fue muy complejo. Gracias a todos los trabajadores municipales que entendieron y acompañaron, porque fue muy duro”, expresó.

Otro de los reclamos de Gómez es la actualización de la coparticipación según el crecimiento poblacional. “Nos siguen pagando como si tuviéramos 2.900 habitantes, pero hoy ya somos 3.900. No es solo Potrero, seguro pasa en otros municipios, pero necesitamos que se reconozca esa realidad”, planteó.

Pese a las dificultades, el intendente aseguró que mantiene su compromiso con los vecinos. “Queremos que todos tengan cloacas, que todos tengan luz, cumplir esos sueños. Vamos a seguir trabajando para ordenar el circuito y mejorar los servicios. Lo que más nos importa es cumplirle a los vecinos”, afirmó.

De cara a las elecciones de noviembre, Gómez se mostró confiado. “Estamos caminando las calles, visitando a los vecinos y escuchando el aliento. Venimos de 12 años de gestiones que no fueron tan buenas y ahora la gente nos da fuerza para seguir. Creo que vamos a tener mucho acompañamiento”, expresó.

Al cierre de la entrevista, dejó una advertencia: “Yo le tengo miedo al Gobierno provincial y a la metida de cola. Ellos quieren manejar absolutamente todo”.